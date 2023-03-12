Глава государства отметил, что мы сейчас живем в то время, когда все исторические сложности для Украины можем победить, сообщает 24 Канал.

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Зеленский рассказал о переговорах с Павелом

Глава государства рассказал, что сегодня он разговаривал с новым президентом Чехии Петром Павелом.

Хороший разговор, партнерский. Об обороне от государства-террориста, о нашей совместной защите Европы. Поблагодарил за уже оказанную Чехией поддержку. Есть вещи, которые мы еще можем сделать совместно. Пригласил господина Президента посетить Украину,

– отметил Зеленский.

По его словам, в целом эта неделя была, как и всегда, активной для Украины. В частности, прошли визиты премьер-министра Финляндии, министра обороны Норвегии, Генсека ООН, лидеров руководящей немецкой Социал-демократической партии, а также разговор с Урсулой фон дер Ляен, президентом Еврокомиссии.

"Все это дает результаты. В частности, имеем весомое усиление ПВО – я спасибо за это Норвегии. Есть новые договоренности на дипломатическом фронте. Есть движение на евроинтеграционном направлении – как результат выполнения антикоррупционных шагов, определенных в рекомендациях Еврокомиссии, включая назначение на должность нового директора НАБУ", – объяснил президент.

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Президент поблагодарил энергетики

Зеленский отметил, что отдельно хочет поблагодарить за эту неделю украинских энергетиков, всех работников ремонтных бригад, местных и центральных властей, которых привлекали к ликвидации последствий российского террористического удара в четверг, 9 марта.

По состоянию на сегодняшний день удалось восстановить технические возможности поставки электричества. Харьков – со светом. Житомирщина – со светом. Все города и общины, где были проблемы с энергоснабжением, снова заживлены. Я благодарю каждого и каждого, кто работал для этого!

– заявил президент.

Он также добавил, что также активно выполняется и украинская программа обмена старых ламп на новые LED-лампы. В общей сложности украинцы получили уже 12 миллионов LED-ламп.

"И если говорить об энергосбережении, то этот объем позволяет сохранить до 600 мегаватт энергии. Ориентировочно это как, например, более половины генерации мощнейшего блока АЭС. Пожалуйста, пользуйтесь этой программой обмена ламп", – призвал глава государства.

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Украинские военные продолжают сдерживать оккупантов

Президент поблагодарил спасателей ГСЧС в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Запорожье, в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. Всем, кто постоянно добросовестно ликвидирует последствия российских обстрелов.

Также он особо отметил 41-ю государственную пожарно-спасательную часть города Константиновка Донецкой области.

Майор Герман Старчеус, капитан Сергей Кулинченко, младшие сержанты Роман Дичко и Кирилл Саенко. Благодарю вас, ребята, за отличную работу и смелость! Конечно, благодарю всех наших воинов "Хортицы" и "Таврии", которые дерутся на самых горячих направлениях в максимально жестких условиях,

– отметил Зеленский.

По его словам, менее чем за одну неделю – за время с 6 марта – и только на одном Бахмутском направлении удалось уничтожить более 1100 солдат врага. Это безвозвратные потери России под Бахмутом. Плюс еще как минимум 1500 санитарных вражеских потерь, то есть ранения окупантов, которые несовместимы для них с продолжением боев.

"Плюс уничтожены десятки единиц вражеской техники. Плюс сожжены российские склады боеприпасов – более десяти", – отметил глава государства.

Он поблагодарил:

каждому воину Вооруженных Сил Украины, разведке, бойцам "Шамана", нацгвардейцам, пограничникам - всем, кто сражается за украинскую землю, за Бахмут,

бойцам "Таврии", которые результативно воюют в районах Авдеевки и Марьинки,

артиллеристам 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь",

воинам 35-й отдельной бригады морской пехоты, 74-го отдельного разведбата,

"Семьдесят девятке" – десантникам,

128-й отдельной горно-штурмовой бригаде на Запорожском направлении "Таврии".

"Спасибо всем вам, ребята! Спасибо каждому и каждой, кто и на этой неделе снова помогал нашим воинам, лечил после ранений, искал то, чем можно поддержать, организовывал волонтерские собрания и отправлял на фронт то, о чем оттуда просили! Вместе, в единстве" мы придем к победе", – подчеркнул президент.

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Все исторические сложности для Украины можно победить

Зеленский отметил, что на этой неделе есть движение и на укрепление украинской духовной независимости. Общество видит это.

И я вижу одобрение украинцами этих наших шагов – вполне законных. И мы продолжим это наше движение. Мы не допустим, чтобы у государства-террориста осталась хоть какая-то возможность манипулировать духовностью нашего народа, разрушать украинские святыни – наши лавры – или воровать из них любые ценности.

– подчеркнул президент.

Он добавил, что сегодня – 160 лет со дня рождения выдающегося украинского ученого Владимира Вернадского. Человека, которому пришлось жить в очень сложное время, но несмотря ни на что верил в Украину, выбирал ее и помогал ей.

"Мы сейчас живем в то время, когда все исторические сложности для Украины можем победить. Можем! Если будем беречь наше единство, друг друга и наше государство", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто:

заботится об Украине и украинцах,

заботится о нашем единстве и о единстве мира ради Украины,

находится сейчас в бою за независимость нашего государства.

"Светлая память и всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Всем, кого мы вспоминаем, когда говорим "Слава Украине!". Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александра Мациевского, солдата. Человека, которого будут знать все украинцы. Человека, которого будут помнить вечно, за его храбрость, за его уверенность в Украине и за его "Слава Украине!" – подытожил глава государства.