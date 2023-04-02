Женщина заметила, что в Нежине появились слухи о том, что 163-й батальон понес большие потери. Параска Демчук решила обратиться в местный военкомат с вопросом о ее сыне.

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Как женщина узнала о смерти сына

Однако женщине не предоставили никакой информации. Факты начали выясняться после того, как 163 батальон вернулся на базу в Чернигов в начале января без рядового Мациевского.

Один из членов его подразделения сообщил Демчук, что ее сын пропал без вести и, скорее всего, погиб.

В феврале Демчук позвонила полиции. В Киеве она встретила пронизанное пулями тело своего единственного сына, полученное в результате обмена.

Женщина рассказала, что часть его головы отсутствовала. Но нельзя было ошибиться по порезу над бровью и родимого пятна на ноге, вспоминает Параска.

Через несколько дней Прасковья похоронила своего сына, которому не было и 43 лет. Но вопрос о том, как он погиб, продолжал ее беспокоить.

В конце концов появилась с видео, освещенной на телефоне женщины однажды вечером, когда она вернулась домой с работы и села за стол на кухне. На нем был виден мужчина, в котором она мгновенно узнала своего сына. Он стоял по колено в яме с сигаретой.

Последний разговор с сыном

Мать Мациевского теперь находит определенное утешение в поступающих ей телефонных звонках, письмах и стихах, в которых отмечают храбрость ее сына и благодарят ее за то, что воспитала патриота.

Убитая горем женщина вспоминает, что во время последней встречи Александр сказал: "Мама, спасибо за жизнь". В последний раз они общались 29 декабря.

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