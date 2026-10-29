"Если хотят уничтожить ООН": Мадьяр резко выступил против назначения Орбана

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 29 октября назвал неправильным возможное назначение бывшего главы правительства Виктора Орбана генеральным секретарем ООН. Политик убежден, что такой шаг приведет лишь к ликвидации международной организации.

Свою позицию глава венгерского правительства озвучил в ходе первых чешско-венгерских межправительственных консультаций в Праге, куда он прибыл вместе с восемью министрами. Политик провел совместную встречу со своим чешским коллегой Андреем Бабишем.

Как Мадьяр высказался о возможном назначении Орбана?

Петер Мадьяр отметил, что международные структуры имеют существенные недостатки и действуют слишком медленно, однако это не повод разрушать их существование.

Но я считаю, что никто не ставит целью ликвидировать эти организации. Если же кто-то хочет ликвидировать, уничтожить, например, ООН – пусть назначат Орбана,

– заявил премьер-министр Венгрии.

Обвинения в коррупции и аресты чиновников

Глава правительства Венгрии подчеркнул, что не рассматривает Организацию Объединенных Наций как преступную или мафиозную структуру. В то же время он прямо указал на многочисленные уголовные дела против членов бывшего венгерского кабинета министров, часть из которых была взята под стражу.

Они разворовали у нас деньги, превратили Венгрию в страну с самым высоким уровнем коррупции. И я считаю, что было бы неуместно, если бы он возглавил ООН. Разве что они именно такого человека и хотели бы туда поставить,

– добавил Петер Мадьяр.

По итогам переговоров в Праге стороны договорились организовать второй раунд чешско-венгерских межправительственных консультаций, которые должны состояться в Будапеште весной следующего года.

Лоббирование кандидатуры бывшего премьера

Как уже сообщалось на нашем сайте, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность выдвижения Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН после завершения срока полномочий Антониу Гутерреша.

По информации источников The Wall Street Journal, подобную инициативу готовы поддержать также Россия и Китай, рассчитывая на лояльность политика в Совете Безопасности ООН.