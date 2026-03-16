"Мадьяр" дал исчерпывающий совет, как избежать конфликтов с ТЦК

Роберт "Мадьяр" Бровди подчеркнул, что соблюдать закон обязаны все –как гражданские граждане, так и работники ТЦК. Он поддержал изменение подхода к мобилизации, но в то же время призвал военнообязанных вступать в СБС добровольно – без привлечения ТЦК.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем, комментируя конфликт на Закарпатье.

Какая позиция у "Мадьяра" по мобилизации?

Уклонисты – зло и гниль, разрушающая страну изнутри и раскалывающая. Такое же, как и людоловы. Умышленное уклонение от призыва – уголовное преступление, решительно осуждаю. Предусматривает привлечение к ответственности, правовым способом. Силовые методы ТЦК по привлечению военнообязанных (бусификация) и возвращение бегающих – недопустимы,

– констатировал Бровди.

"Мадьяр" отметил, что никогда не поддерживал и не будет оправдывать насилие. Он подчеркнул, что пересечение границы закона и превышение полномочий – это преступление, за которое должна быть ответственность.

Командующий СБС добавил, что поддерживает изменение подходов к мобилизации одновременно с усилением ответственности за содеянное. Соответствующие инициативы уже нарабатываются в соответствующих ведомствах.

Зеркально, применение физического насилия по отношению к любым военнослужащим не оправдывает рукоприкладство. ЗА усиление ответственности за избиение и насилие (в том числе за подстрекательство и провоцирование),

– указал он.

Роберт Бровди как альтернативу встречи с ТЦК предлагает военнообязанным присоединиться добровольцами к СБС.

"Мадьяр" отметил, что добровольцы, которые сознательно выбрали защиту страны – независимо от того, стали в ряды в первый день вторжения, или совсем недавно – были и остаются качественной основой украинской армии. Именно поэтому, по его мнению, приоритетом для СБС должны стать те, кто приходит добровольно, без принуждения. Он также сообщил, что предлагает упрощенный путь поступления в СБС в обход ТЦК, гарантируя службу по выбранной специальности.

Командующий напомнил, что сегодня каждый третий вражеский объект уничтожается именно силами СБС. При этом годовые потери личного состава подразделения не превышают одного процента.

К слову, ранее Роберт Бровди резко отреагировал на избиение военнослужащих ТЦК ромами на Закарпатье. В ответ на его критику некоторые блогеры и СМИ начали распространять тезисы, что командующий якобы "против народа".