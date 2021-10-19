В Мадриде люди захватили музей Прадо: назвались "жертвами рапсового масла"

В Мадриде 6 человек захватили один из залов музея Прадо. Они угрожали совершить самоубийство в прямом эфире.

Протестующие поставили свои требования. Они назвали себя "жертвами рапсового масла".

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Какие требования людей

Протестующие заявили, что в 1981 году отравились некачественным рапсовым маслом. Поэтому теперь они требуют от правительства и премьер-министра Испании Педро Санчеса немедленной реакции и помощи.

Одним из требований была встреча Санчеса с Ассоциацией, представители которой устроили акцию. Просили, чтобы это произошло до конца октября.

Участники протеста держали баннер, на котором было указано о требовании встречи, хотя с момента отравления прошло уже 40 лет.

Мы не нищие. Многие пострадавшие люди, которые не смогли работать достаточно, чтобы завтра иметь пенсию. Нужно признать инвалидность, которую мы имеем,

– говорилось в заявлении протестующих.

Почему именно музей Прадо

Музей Прадо протестующие выбрали, потому что хотели привлечь много внимания к акции. Кстати, двух человек задержали. Именно они угрожали выпить смертельную дозу таблеток.

Массовое отравление маслом в Испании: что известно

В 1981 году в Испании тысячи людей действительно отравились рапсовым маслом. Его продавали для внутреннего потребления, но там было ядовитое вещество анилин. В результате погибли около 3000 человек, а пострадали – около 20 тысяч.

Правда, точные причины отравления не установили.