Жуткий случай произошел возле школы Fomento Montealto. На место прибыли правоохранители, они будут выяснять все обстоятельства произошедшего.

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Пострадавшие – в тяжелом состоянии

Еще 2 детей получили травмы в результате ДТП. По информации СМИ, им – по 10 и 12 лет. Школьников госпитализировали в медицинское учреждение, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Кто был за рулем автомобиля

По данным издания, управляла автомобилем одна из матерей, забирающих детей после уроков. Правоохранители проверили, была ли она в состоянии опьянения на момент совершения аварии. Результат анализов на алкоголь и наркотики оказался отрицательным.

Смотрите видео с места трагедии:

Власти выразили соболезнования

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда позвонил директору учебного заведения, чтобы выразить свои соболезнования. Об этом он сообщил в своем твиттере. Заместитель городского головы Бигонья Вильясис также посвятила пострадавшим сообщение в соцсети. "Я даже не могу представить, какую боль вы чувствуете", – обратилась она к семьям пострадавших.