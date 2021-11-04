Моторошний випадок трапився біля школи Fomento Montealto. На місце прибули правоохоронці, вони з'ясовуватимуть усі обставини події.

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Постраждалі – у важкому стані

Ще 2 дітей зазнали травм внаслідок ДТП. За інформацією ЗМІ, їм – по 10 та 12 років. Школярів госпіталізували у медичний заклад, лікарі наразі оцінюють їхній стан як важкий.

Хто був за кермом автомобіля

За даними видання, кермувала автомобілем одна з матерів, які забирають дітей після уроків. Правоохоронці перевірили, чи була вона у стані сп'яніння на момент скоєння аварії. Результат аналізів на алкоголь та наркотики виявився негативним.

Дивіться відео з місця трагедії:

Влада висловила співчуття

Мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда зателефонував директору навчального закладу, аби висловити свої співчуття. Про це він сам повідомив у своєму твітері. Заступниця міського голови Бігонья Вільясіс також присвятила постраждалим допис у соцмережі. "Я навіть не можу уявити, який біль ви відчуваєте", – звернулась вона до родин постраждалих.