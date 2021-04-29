В мае Украину могут охватить заморозки
Несмотря на то, что май обычно – самый теплый месяц весны, в этом году на него придутся ночные заморозки. Правда, местами и небольшие.
Источник:24 канал
В мае будут так называемые "волны похолодания". Об этом 24 каналу рассказал синоптик Леонид Горбань.
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Когда ждать похолодания
По словам Горбаня, легкие заморозки могут охватить некоторые регионы с 4 по 7 мая. Такая же ситуация может быть 19 мая.
Правда, синоптик успокоил – снега в этом месяце уже не будет.
Каким будет май
- Первый месяц весны начнется с тепла. Погода почти везде будет солнечной и ясной. Температура воздуха в первых числах мая будет достигать +18...+21 градусов. Хотя и на майские праздники возможны дожди, но не слишком обильные.
- Кстати, дождливо будет также 8 – 9 мая и 18 – 21.
- После 5 мая столбики термометров немного опустятся, но с 15 – снова будут держаться на уровне +21. Жаркой выдастся последняя неделя мая. В эти дни прогнозируют +24...+28 градусов.
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