У травні Україну можуть охопити заморозки
Попри те, що травень зазвичай – найтепліший місяць весни, цьогоріч на нього припадуть нічні заморозки. Щоправда, подекуди та невеликі.
Джерело:24 канал
Травень матиме так звані "хвилі похолодання". Про це 24 каналу розповів синоптик Леонід Горбань.
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Коли чекати похолодання
За словами Горбаня, легкі заморозки можуть охопити деякі регіони з 4 по 7 травня. Така ж ситуація може бути 19 травня.
Щоправда, синоптик заспокоїв – снігу цього місяця вже не буде.
Яким буде травень
- Перший місяць весни розпочнеться з тепла. Погода майже скрізь буде сонячною та ясною. Температура повітря в перших числах травня сягатиме +18...+21 градусів. Хоча й на травневі свята можливі дощі, але не надто рясні.
- До речі, дощитиме також 8 – 9 травня та 18 – 21.
- Після 5 травня стовпчики термометрів дещо опустяться, але з 15 – знову триматимуться на рівні +21. Найжаркішим видасться останній тиждень травня. В ці дні прогнозують +24...+28 градусів.
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