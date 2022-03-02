По словам Гросси, МАГАТЭ имеет возможность следить за ядерными объектами на территории Украины. Он отметил, что в настоящее время дистанционно контролируемое оборудование работает в штатном режиме.

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"Мы способны продолжать меры по контролю безопасности", – сказал Гросси.

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Генеральный директор МАГАТЭ ожидает, что в скором времени появится возможность отправить инспекторов непосредственно на ядерные объекты в Украине. Он исключает любую возможность того, что россияне будут совершать такие атаки.