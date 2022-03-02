За словами Гроссі, МАГАТЕ має можливість стежити за ядерними об'єктами на території України. Він зазначив, що наразі дистанційно контрольоване обладнання працює у штатному режимі.

До теми Директор МАГАТЕ закликав гарантувати безпеку ядерних об'єктів в Україні

"Ми здатні продовжувати заходи щодо контролю безпеки", – сказав Гроссі.

Відправить представників

Генеральний директор МАГАТЕ очікує, що незабаром з'явиться можливість відправити інспекторів безпосередньо на ядерні об'єкти в Україні. Він відкидає будь-яку можливість того, що росіяни вчинятимуть такі атаки.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!