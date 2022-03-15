Соответствующую информацию обнародовало международное агентство по ядерной энергетике. Это случилось опять же 14 марта.

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Украина снова восстановила электроснабжение на ЧАЭС

Украина сообщила МАГАТЭ, что сегодня (14 марта – 24 канал) снова было восстановлено внешнее электроснабжение на ЧАЭС после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена оккупационными войсками,

– сообщили в МАГАТЭ.

Предварительно известно, что ориентировочно в середине дня 14 марта Украина восстановила электроснабжение на ЧАЭС, которого там не было с 9 марта.

Однако оккупанты после ремонта 14 марта снова цинично повредили электроснабжение. Поэтому Украина второй раз его ремонтировала.

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