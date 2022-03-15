Відповідну інформацію оприлюднило Міжнародне агентство з ядерної енергетики. Це трапилось знову ж таки 14 березня.

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Україна знову відновила електропостачання на ЧАЕС

Україна повідомила МАГАТЕ, що сьогодні (14 березня – 24 канал) знову було відновлено зовнішнє електропостачання на ЧАЕС після того, як лінію електропостачання ще раз пошкоджено окупаційними військами,

– повідомили в МЕГАТЕ.

Попередньо відомо, що орієнтовно посеред дня 14 березня Україна відновила електропостачання на ЧАЕС, якого там не було з 9 березня.

Проте окупанти після ремонту 14 березня знову цинічно пошкодили електропостачання. Тож Україна вдруге його ремонтувала.

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