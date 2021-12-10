Магазин Duty Free Международного аэропорта "Львов" арендовала компания с немецкими инвестициями

Duty Free Международного аэропорта "Львов" имени Д. Галицкого взяла в аренду компания с немецкими инвестициями "БФ ЭНД ГХ ТРЕВЕЛ РИТЕЙЛ ЛТД". Она уже 11 лет является оператором одного из мировых лидеров рынка Duty Free Travel retail — немецкой компании Gerb Heinemann в Украине.

Во время онлайн-аукциона компания предложила цену аренды помещения площадью 860 м2 на третьем этаже главной зоны вылета, более чем в 10 раз превышающую стартовую: 3,722 млн гривен против 355,414 тыс. грн. Это третья самая большая арендная плата в Украине и первая на Львовщине. Договор действует с момента заключения и рассчитан на 5 лет с возможностью пролонгации на такой же срок.

Счастлив тому, что крупные европейские компании заходят на украинский рынок, в частности, в такое непростое время. Но это — хороший признак, что мы двигаемся в правильном направлении и создаем прозрачные условия для ведения бизнеса. И как пример, это — рост цены на аукционе помещения в аэропорту в 10 раз. Спасибо компании за участие и победу,

— отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

После реконструкции в международном аэропорту Львова откроется мультибрендовый Duty Free, предлагающий пассажирам духи, косметику, аксессуары, сладости, деликатесы и т.д. Планируется также создать до 30 новых рабочих мест.

"Мы представлены во многих странах мира, я работал на многих международных рынках. Видим, что украинский потребитель хочет покупать вещи лучшего качества мировых брендов и сейчас у него будет такая возможность. В частности, во Львове. Кроме того, Украина подписала Соглашение об "открытом небе", и все больше и больше пассажиров путешествует. Следовательно, мы очень рады быть здесь и очень оптимистичны относительно нашего сотрудничества", – заявил Генеральный директор компании "БФ ЭНД ГХ ТРЕВЕЛ РИТЕЙЛ ЛТД" Саймон Форд.

"БФ ЭНД ГХ ТРЕВЕЛ РИТЕЙЛ ЛТД" уже арендует площади под Duty Free в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев" (Жуляны). С 2010 года, когда компания начала деятельность в Украине, она уплатила около 3 млрд грн арендных платежей и создала более 0,5 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что компания отметила 11 лет работы в Украине.