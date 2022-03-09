Об этом рассказал российский правозащитник Александр Подрабинек в эфире 24 канала. На такое развитие событий уже начинают реагировать некоторые россияне.

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"Рост цен очень заметен: на 20 – 30%. В магазинах мгновенно выросли цены. Исчезло много товаров импортного происхождения. Закрываются западные магазины, марки", – рассказал правозащитник.

Как отметил Подрабинек, вопрос только в том, насколько такая ситуация в России перерастет в гражданский протест. Ухудшение экономического положения не обязательно может подтолкнуть россиян к митингам.

Если люди выйдут на улицы из-за того, что изменится экономическая ситуация, это вряд ли приведет к победе свободы и демократии в России,

– добавил правозащитник.

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