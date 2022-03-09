Про це розповів російський правозахисник Олександр Подрабінек в ефірі 24 каналу. На такий розвиток подій вже починають реагувати деякі росіяни.

До теми У Москві за кілька днів закупівельні ціни продуктів у ресторани зросли на 40%

"Зростання цін дуже помітне: на 20 – 30%. У магазинах миттєво зросли ціни. Зникли багато товарів імпортного походження. Зачиняються західні магазини, марки", – розповів правозахисник.

Як зауважив Подрабінек, питання тільки у тому, наскільки така ситуація у Росії переросте у громадянський протест. Погіршення економічного становища не обов'язково може підштовхнути росіян до мітингів.

Якщо люди вийдуть на вулиці через те, що зміниться економічна ситуація, це навряд чи призведе до перемоги свободи та демократії у Росії,

– додав правозахисник.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!