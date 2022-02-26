Магазины АТБ в Днепре открыли для людей подвальные помещения на случаи воздушной тревоги

Российский враг нападает на наши города и села и убивает мирных людей. Следовательно, украинцы вынуждены сидеть в укрытиях.

Укрытия должны быть в домах. Но иногда тревога может быть неожиданной.

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На этот случай магазин АТБ в Днепре открыл для людей подвальные помещения. Туда можно спрятаться на случай воздушной атаки.

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