Магазины АТБ в Днепре открыли для людей подвальные помещения на случаи воздушной тревоги
26 февраля 2022 , 18:36Читати новину українською
Источник:Информатор Днепр
Российский враг нападает на наши города и села и убивает мирных людей. Следовательно, украинцы вынуждены сидеть в укрытиях.
Укрытия должны быть в домах. Но иногда тревога может быть неожиданной.
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На этот случай магазин АТБ в Днепре открыл для людей подвальные помещения. Туда можно спрятаться на случай воздушной атаки.
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