Пик магнитной бури пришелся именно на вторник. Уже в четверг, 1 августа, ее мощность начнет спадать.
Смотрите также В Украине – штормовое предупреждение: какие области охватит непогода
Сколько дней продлится магнитная буря
Синоптик Наталья Диденко отметила, что прогнозы с такой серьезной геоактивностью – редкость.
Эта магнитная буря началась в понедельник. Продлится она еще до четверга. К счастью, в пятницу, 2 августа, солнечная активность придет в норму.
Магнитные бури влияют на атмосферное давление, а потому метеозависимые люди могут почувствовать их последствия на себе. Речь идет о головной боли, "скачках" давления, усталости, стресс и тому подобное.
Уровень метеоактивности / Скриншот Meteoagent
Кто находится под угрозой
Во время магнитных бурь стоит быть внимательными людям старшего возраста, беременным женщинам и подросткам. Также, как рассказала семейный врач Елена Кондратенко в комментарии Общественному, в зоне риска находятся люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в частности, гипертонией и стенокардией.
По данным врачей, в дни повышенной солнечной активности значительно возрастает количество пациентов с гипертоническими кризами, инсультами и инфарктами.
Поэтому не забудьте держать при себе что-то от артериального давления и головной боли, если вы раньше замечали негативное влияние магнитных бурь на свое здоровье,
– напомнила Наталка Диденко.
Как уберечься от негативного влияния магнитных бурь
Преподаватель Национального центра аэрокосмического образования Людмила Марченко рассказала, как минимизировать негативное влияние магнитных бурь.
Стоит придерживаться нескольких простых правил:
- уменьшить время пребывания на солнце,
- уменьшить уровень физнагрузок,
- пить больше воды (речь идет не о чае или кофе),
- употреблять достаточно сезонных фруктов, овощей и зелени,
- избегать стрессов.
Если человек знает, что у него есть проблемы с давлением или с сосудами, то лучше не забывать принимать свои постоянные лекарства, которые назначил врач. Также в эти дни, если есть такая возможность, стоит отказаться от тяжелой физической или морально стрессовой работы,
– добавила врач Елена Кондратенко.
Этих рекомендаций также следует придерживаться людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и тому подобное.