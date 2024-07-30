Пік магнітної бурі припав саме на вівторок. Уже у четвер, 1 серпня, її потужність почне спадати.

Дивіться також В Україні – штормове попередження: які області охопить негода

Скільки днів триватиме магнітна буря

Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що прогнози з такою серйозною геоактивністю – рідкість.

Ця магнітна буря розпочалася у понеділок. Триватиме вона ще до четверга. На щастя, у п'ятницю, 2 серпня, сонячна активність прийде у норму.

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, а тому метеозалежні люди можуть відчути їхні наслідки на собі. Йдеться про головний біль, "стрибки" тиску, втому, стрес тощо.

Рівень метеоактивності / Скриншот Meteoagent

Хто перебуває під загрозою

Під час магнітних бур варто бути уважними людям старшого віку, вагітним жінкам та підліткам. Також, як розповіла сімейна лікарка Олена Кондратенко у коментарі Суспільному, у зоні ризику перебувають люди із захворюваннями серцево-судинної системи, зокрема, гіпертонією та стенокардією.

За даними лікарів, у дні підвищеної сонячної активності значно зростає кількість пацієнтів із гіпертонічними кризами, інсультами та інфарктами.

Тому не забудьте тримати при собі щось від артеріального тиску і головного болю, якщо ви раніше помічали негативний вплив магнітних бур на своє здоров'я,

– нагадала Наталка Діденко.

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур

Викладачка Національного центру аерокосмічної освіти Людмила Марченко розповіла, як мінімізувати негативний вплив магнітних бур.

Варто дотримуватися декілька простих правил:

зменшити час перебування на сонці,

зменшити рівень фізнавантажень,

пити більше води (йдеться не про чай чи каву),

вживати достатньо сезонних фруктів, овочів та зелені,

уникати стресів.

Якщо людина знає, що у неї є проблеми з тиском або з судинами, то краще не забувати приймати свої постійні ліки, які призначив лікар. Також у ці дні, якщо є така можливість, варто відмовитися від важкої фізичної або морально стресової роботи,

– додала лікарка Олена Кондратенко.

Цих рекомендацій також варто дотримуватися людям із хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту, опорно-рухового апарату тощо.