О своей покупке он хвастался в компании. В то же время, официальных подтверждений соглашения пока нет. Весной 2023 года американский предприниматель Остин Рассел заявил, что покупает контрольный пакет Forbes за 800 миллионов долларов. По словам Мусаева, он только подставной покупатель.

Обратите внимание Российский депутат предложил "изолировать" или "уничтожить" каждого пятого в России ради Путина

Я только что купил глобальный Forbes. Вы понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, этот ключ даст мне доступ к кому угодно,

– тем временем похвастался Мусаев.

В The Washington Post подчеркивают, что у олигарха тесные связи с Кремлем. В то же время, никакой конкретики относительно соглашения навести не могут.

Как отреагировали в украинском Forbes

Борис Давыденко – главный редактор украинского Forbes – заявил, что пока ничего не знает о сделке. Очевидно, пока она еще не закрыта. Если же информация окажется правдивой, то, очевидно, это соглашение "вряд ли будет закрыто". Если же это произойдет, тогда "настанет время решений".