Про свою покупку він хвалився у компанії. Водночас офіційних підтверджень угоди наразі немає. Навесні 2023 року американський підприємець Остін Рассел заявив, що купує контрольний пакет Forbes за 800 мільйонів доларів. За словами Мусаєва, він – лише підставний покупець.

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Я щойно купив глобальний Forbes. Ви розумієте, коли у вас в руках ключ від найавторитетнішого світового бренду, цей ключ дасть мені доступ до кого завгодно,

– тим часом похвалився Мусаєв.

У The Washington Post наголошують, що олігарх має тісні зв'язки з Кремлем. Водночас жодної конкретики щодо угоди, наразі навести не можуть.

Як відреагували в українському Forbes

Борис Давиденко – головний редактор українського Forbes – заявив, що наразі нічого не знає про угоду. Вочевидь наразі вона ще не закрита. Якщо ж інформація виявиться правдивою, то, вочевидь, ця угода "навряд чи буде закрита". Якщо ж таки це станеться, тоді "настане час рішень".