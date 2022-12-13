Киберспециалисты задокументировали масштабную схему присвоения государственных учреждений санаторно-курортной сферы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Что известно о схеме незаконной приватизации госимущества

Как стало известно, к организации сделки причастен заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины и четверо бывших чиновников Главного управления коммунальной собственности КГГА. Они занимались незаконным "выведением" из госсобственности социальных учреждений для их дальнейшей продажи и получения теневых доходов.

Среди присвоенной недвижимости:

украинские санатории,

реабилитационные центры,

учебно-спортивные учреждения.

Обратите внимание! Уже 230 незаконно приватизированных учреждений передали в Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Общая стоимость возвращенного государству имущества составляет 25 миллиардов гривен.

По данным следствия, "схема" заключалась в том, что должностные лица из КГГА выписывали документы, передававшие Федерации профсоюзов право собственности на государственные объекты. Затем эти объекты продавали по рыночной стоимости через подконтрольные фирмы.

Что грозит злоумышленникам

Теперь топ-чиновнику профсоюзов сообщили о подозрении по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой.

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 124 миллионов гривен.

Четырех должностных лиц из КГГА подозревают по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.

СБУ разоблачила злоумышленников / фото Служба безопасности Украины

Напомним, ранее в Николаеве СБУ арестовала чиновника, который управлял российской агентурой и передавал врагу данные об ВСУ.