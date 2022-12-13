Кіберфахівці задокументували масштабну схему привласнення державних установ санаторно-курортної сфери України. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Що відомо про схему незаконної приватизації держмайна

Як стало відомо, до організації оборудки причетний заступник голови Федерації профспілок України і четверо колишніх високопосадовців Головного управління комунальної власності КМДА. Вони займались незаконним "виведенням" з держвласності соціальних закладів для їхнього подальшого продажу і отримання тіньових прибутків.

Серед привласненої нерухомості:

українські санаторії,

реабілітаційні центри,

навчально-спортивні установи.

Зверніть увагу! Вже 230 незаконно приватизованих установ передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Загальна вартість повернутого державі майна становить 25 мільярдів гривень.

За даними слідства, "схема" полягала у тому, що посадовці з КМДА виписували документи, які передавали Федерації профспілок право власності на державні об‘єкти. Потім ці об‘єкти продавали за ринковою вартістю через підконтрольні фірми.

Що загрожує зловмисникам

Наразі топ-чиновнику профспілок повідомили про підозру за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 124 мільйонів гривень.

Чотирьох посадовців з КМДА підозрюють за статтею про зловживання владою або службовим становищем.

СБУ викрила зловмисників / фото Служба безпеки України

Нагадаємо, раніше у Миколаєві СБУ заарештувала чиновника, який керував російською агентурою та передавав ворогу дані про ЗСУ.