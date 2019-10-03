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      Махинации с квартирами для Нацгвардии: экс-нардепу сообщили о подозрении

      6 Читати новину українською
      Максим Микитась
      Максим Микитась / Wikipedia

      Бывшего народного депутата подозревают в причастности к афере с квартирами для Нацгвардии, которые должны были получить в центре Киева. Бизнесмена Максима Микитася подозревают в присвоении имущества Национальной гвардии на сумму более 81 миллиона гривен.

      Информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники в НАБУ сообщило, что совместно с САП 2 октября бывшему нардепу сообщили о подозрении в организации завладения чужим имуществом. Сейчас решается вопрос об избрании экс-нардепу меры пресечения.

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      Во время следствия удалось установить, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, в сговоре с бывшим командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему.

      Известно, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (которое было реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и застройщик заключили соглашение, согласно которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями.

      В обмен на земельный участок площадью около 1 гектара в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест. Однако в течение 2016-2017 годов стороны заключили дополнительные соглашения, "по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик сводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор") .

      Оказалось, что стоимость этих квартир на 81 635 448 гривен меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

      В НАБУ отметили, что в мае 2019 года о подозрении в совершении преступления сообщили экс-командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщице и оценщику. В июле к подозреваемым добавили еще исполнительного директора этой компании.

      Стоит отметить, что расследование аферы с квартирами для Нацгвардии детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

      blog_ava
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      2 октября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Нацгвардія НАБУ САП Новости недвижимости Коррупция
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