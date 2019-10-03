Махінації з квартирами для Нацгвардії: екснардепу повідомили про підозру

Колишнього народного депутата підозрюють у причетності до афери з квартирами для Нацгвардії, які мали отримати в центрі Києва. Відтак бізнесмена Максима Микитася підозрюють у привласненні майна Національної гвардії на суму понад 81 мільйона гривень.

Інформагентство Інтерфакс-Україна із посиланням на власні джерела у НАБУ повідомило, що спільно з САП 2 жовтня колишньому нардепу повідомили про підозру в організації заволодіння чужим майном. Зараз вирішується питання про обрання екснардепу запобіжного заходу.

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Під час слідства вдалося встановити, що екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії у змові з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами, організував корупційну схему.

Відомо, що у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (яке було реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) та забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями.

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 гектара в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць. Однак протягом 2016-2017 років сторони уклали додаткові угоди, "за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

Виявилося, що вартість цих квартир на 81 635 448 гривень менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

У НАБУ зазначили, що в травні 2019 року про підозру у вчиненні злочину повідомили екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовниці та оцінювачу. В липні до підозрюваних додали ще виконавчого директора цієї компанії.

Варто зазначити, що розслідування афери з квартирами для Нацгвардії детективи НАБУ здійснюють від грудня 2017 року.