01:30
3 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Грету Тумберг запросили на Росію. Заслання Навального
      Вєсті Кремля
      22:07, 2 жовтня
      Вєсті.UA: Шуфричу нарешті закрили рота. Томос від Тома Круза
      Вєсті.UA
      19:57, 2 жовтня
      Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 2 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК

      Махінації з квартирами для Нацгвардії: екснардепу повідомили про підозру

      72 Читать новость на русском
      Максим Микитась
      Максим Микитась / Wikipedia

      Колишнього народного депутата підозрюють у причетності до афери з квартирами для Нацгвардії, які мали отримати в центрі Києва. Відтак бізнесмена Максима Микитася підозрюють у привласненні майна Національної гвардії на суму понад 81 мільйона гривень.

      Інформагентство Інтерфакс-Україна із посиланням на власні джерела у НАБУ повідомило, що спільно з САП 2 жовтня колишньому нардепу повідомили про підозру в організації заволодіння чужим майном. Зараз вирішується питання про обрання екснардепу запобіжного заходу.

      Актуально: Розкрадання 20 мільйонів гривень Укрзалізниці: НАБУ і САП оголосили підозру трьом особам 

      Під час слідства вдалося встановити, що екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії у змові з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами, організував корупційну схему.

      Відомо, що у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (яке було реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) та забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями.

      В обмін на земельну ділянку площею близько 1 гектара в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць. Однак протягом 2016-2017 років сторони уклали додаткові угоди, "за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

      Виявилося, що вартість цих квартир на 81 635 448 гривень менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

      У НАБУ зазначили, що в травні 2019 року про підозру у вчиненні злочину повідомили екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовниці та оцінювачу. В липні до підозрюваних додали ще виконавчого директора цієї компанії.

      Варто зазначити, що розслідування афери з квартирами для Нацгвардії детективи НАБУ здійснюють від грудня 2017 року.

      blog_ava
      У містах України розпочалися протести через формулу Штайнмаєра: фото, відео
      2 жовтня
      5689
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Нацгвардія НАБУ САП Новини нерухомості Корупція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новий раунд російсько-української війни
      2 жовтня , 23:13 Новий раунд російсько-української війни
      Антон Голобородько 512
      Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского
      2 жовтня , 23:00 Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского
      Іван Яковина 1163
      Головні новини 2 жовтня: протести проти формули Штайнмаєра, розведення військ на Донбасі
      2 жовтня , 22:29 Головні новини 2 жовтня: протести проти формули Штайнмаєра, розведення військ на Донбасі
      1388
      Журналистов "поливали бараньей кровью" и онкобольных бросили умирать: новости Крымнаша
      2 жовтня , 22:00 Журналистов "поливали бараньей кровью" и онкобольных бросили умирать: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 374
      Справа Burisma: що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США
      2 жовтня , 21:05 Справа Burisma: що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США
      Світлана Попова 1739
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук