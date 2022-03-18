По словам Кима, заниматься этот штаб будет всеми "уголовными случаями" на территории Николаевской области. Чтобы не было махновщины и не страдали мирные жители.
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Виталий Ким рассказал о ситуации в Николаевской области
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в регионе создан штаб, в который вошли все правоохранительные и силовые структуры – ДБР, полиция, прокуратура, СБУ и так далее.
Начинаем отрабатывать все уголовные случаи на территории области. За первый день таких уже до 20 насчитали. Махновщины не будет!
– заверил Ким.
Относительно военных действий: глава ОВА сказал только, что они продолжаются (без подробностей, по понятным причинам), но уже дальше от Николаева: "Нас все больше, а их все меньше".
Также Ким отметил, что в регионе идет процесс настройки логистики и подготовки к посевной.
Обращение Виталия Кима за 17 марта – в видео:
Напомним в видео: 17 марта Зеленский посетил раненых в больнице