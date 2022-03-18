За словами Кіма, займатися цей штаб буде усіма "кримінальними випадками" на території Миколаївської області. Щоб не було махновщини й не страждали мирні мешканці.

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Віталій Кім розповів про ситуацію на Миколаївщині

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що в регіоні створено штаб, до якого увійшли всі правоохоронні та силові структури – ДБР, поліція, прокуратура, СБУ і так далі.

Починаємо відпрацьовувати усі кримінальні випадки на території області. За перший день таких уже до 20 нарахували. Махновщини не буде!

– запевнив Кім.

Довідка. Під "махновщиною" пан Кім, вочевидь, мав на увазі анархію. Загалом – це анархістський повстанський рух у 1918 – 1921 роках під проводом Нестора Махна.

Щодо військових дій: глава ОВА сказав тільки, що вони тривають (без подробиць, зі зрозумілих причин), але вже далі від Миколаєва: "Нас усе більше, а їх усе менше".

Також Кім зауважив, що в регіоні триває процес налаштовування логістики та підготовки до посівної.

Звернення Віталія Кіма за 17 березня – у відео:

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