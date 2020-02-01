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      Майбутнє Авакова та нове озброєння для ЗСУ – підсумки програми "Голобородько"

      Голобородько 21 Читати новину українською

      Останній тиждень січня народні депутати провели на канікулах. Відверто кажучи, журналістам було навіть трошки сумно. Але це хороший час для того, щоб підвести підсумки і згадати ті теми, про які не було часу говорити в інші дні.

      Яка доля чекає Авакова

      На початку тижня я розбирався з простою, та водночас складною темою: спробував дати відповідь на питання: "Що не так з Аваковим?" та де йому місце: у кріслі прем'єра чи в минулому?

      Больше об этом – Крісло прем’єра чи ганебне звільнення: що очікує Авакова

      Яка доля чекає Авакова, думаю, ми вже усі дуже скоро дізнаємось. Адже 3 лютого почнеться третя сесія ради дев'ятого скликання. І усі ці питання будуть підійматися. Адже, справді, скільки ж може працювати тимчасовий міністр?

      Провали Авакова
      Провали Авакова на посаді міністра МВС / Інфографіка 24 каналу

      Корупція в Україні

      Це питання має бути особливо актуальним. Адже з'ясувалося: українці вважають, що корупція – це найбільша проблема України. Хто має боротися з корупцією та коли її можна подолати теж розбиралися цього тижня.

      Больше об этом Зеленський має очолити процес: коли Україна подолає корупцію

      Як бачите, я налаштований оптимістично. Насамперед через те, що вірю в прагнення українського народу.

      Що українці думають про корупцію?Громадяни вважають, що найбільше заважають розвитку України: корупція (69%), війна на Донбасі (68,9%), засилля олігархів в економіці (31%), відсутність професіоналів у владі (25%) та міграція, виїзд працездатного населення з країни (25%). На думку людей, очолити процес подолання корупції має президент. Адже саме Зеленського 60% вважають головним рушієм змін. І боротися він має, судячи з усього, насамперед з олігархами – понад половина опитаних вважає їх найбільшим гальмом у поступі країни вперед.

      Скандали в Укроборонпромі

      Шість років ми боронимо власну державу. Так це не просто, але ми тримаємось. Але чомусь далеко не усі чиновники і директори державних підприємств розуміють відповідальність, яка на них покладена. Один з прикладів такої безвідповідальності – корупція в Укроборонпромі.

      Больше об этом – Скандали в Укроборонпромі: коли армія отримає необхідне озброєння

      Що відомо про корупційну схему за участі "Укроборонпрому"?За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою були причетні до корупційної схеми. Вони контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через три головні фірми-прокладки за завищеними у кілька разів цінами. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь". Журналісти припускають, що розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

      В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости политики Видеоблоги Коррупционные схемы в Укроборонпроме Коррупция Министерство внутренних дел Арсен Аваков Голобородько
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