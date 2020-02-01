Майбутнє Авакова та нове озброєння для ЗСУ – підсумки програми "Голобородько"

Останній тиждень січня народні депутати провели на канікулах. Відверто кажучи, журналістам було навіть трошки сумно. Але це хороший час для того, щоб підвести підсумки і згадати ті теми, про які не було часу говорити в інші дні.

Яка доля чекає Авакова

На початку тижня я розбирався з простою, та водночас складною темою: спробував дати відповідь на питання: "Що не так з Аваковим?" та де йому місце: у кріслі прем'єра чи в минулому?

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Яка доля чекає Авакова, думаю, ми вже усі дуже скоро дізнаємось. Адже 3 лютого почнеться третя сесія ради дев'ятого скликання. І усі ці питання будуть підійматися. Адже, справді, скільки ж може працювати тимчасовий міністр?



Провали Авакова на посаді міністра МВС / Інфографіка 24 каналу

Корупція в Україні

Це питання має бути особливо актуальним. Адже з'ясувалося: українці вважають, що корупція – це найбільша проблема України. Хто має боротися з корупцією та коли її можна подолати теж розбиралися цього тижня.

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Як бачите, я налаштований оптимістично. Насамперед через те, що вірю в прагнення українського народу.

Що українці думають про корупцію?Громадяни вважають, що найбільше заважають розвитку України: корупція (69%), війна на Донбасі (68,9%), засилля олігархів в економіці (31%), відсутність професіоналів у владі (25%) та міграція, виїзд працездатного населення з країни (25%). На думку людей, очолити процес подолання корупції має президент. Адже саме Зеленського 60% вважають головним рушієм змін. І боротися він має, судячи з усього, насамперед з олігархами – понад половина опитаних вважає їх найбільшим гальмом у поступі країни вперед.

Скандали в Укроборонпромі

Шість років ми боронимо власну державу. Так це не просто, але ми тримаємось. Але чомусь далеко не усі чиновники і директори державних підприємств розуміють відповідальність, яка на них покладена. Один з прикладів такої безвідповідальності – корупція в Укроборонпромі.

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Що відомо про корупційну схему за участі "Укроборонпрому"?За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою були причетні до корупційної схеми. Вони контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через три головні фірми-прокладки за завищеними у кілька разів цінами. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь". Журналісти припускають, що розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.