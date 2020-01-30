15:30
30 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кравчук переписал историю со Скабеевой. Православные аборты в России
      Вєсті Кремля
      22:36, 29 января
      Вести.UA: Зеленский стал националистом. Подвиги Татьяны Черновол
      Вєсті.UA
      21:15, 29 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Голобородько
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ

      Зеленський має очолити процес: коли Україна подолає корупцію

      Голобородько Читати новину українською

      Корупція – це проблема, яку українці вважають набільшим викликом для країни. Такі результати дослідження, яке напередодні опублікували соціологи. Кожна нова влада намагаєься побороти це явище і у жодної поки не вийшло.

      Три впливові соціологічні служби – Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Центр Разумкова та Київський міжнародний інститут соціології у грудні 2019 року провели дослідження.

      Интересно! Як у Європі: чому населення в Україні різко скоротилось

      Людей питали, які проблеми вони вважають найбільшими, хто є рушієм змін в країні, хто навпаки гальмує процеси та які реформи є першочерговими.

      Громадяни вважають, що найбільше заважають розвитку України: корупція (69%), війна на Донбасі (68,9%), засилля олігархів в економіці (31%), відсутність професіоналів у владі (25%) та міграція, виїзд працездатного населення з країни (25%).


      Українці про проблеми, які не дають розвиватися державі

      Тож цілком логічно, що найбільш очікуваною реформою є боротьба з корупцією. Змін в охороні здоров'я, системі освіти чи навіть реформу ЗСУ, і це дивно, очікують значно менше.

      На думку людей, очолити процес подолання корупції має президент. Адже саме Зеленського 60% вважають головним рушієм змін. І боротися він має, судячи з усього, насамперед з олігархами – понад половина опитаних вважає їх найбільшим гальмом у поступі країни вперед.

      Володимир Зеленський
      Український президент Володимир Зеленський

      Агресивну політику Росії гальмом вважає лише 19% українців, а діяльність фракції "Європейська солідарність" сприймається як проблема серед 22%. Як на мене, це дивовижно. Але так думають українці, тож щось таки не так робить п'ятий президент Перто Порошенко у своїй політичній діяльності.

      Обратите внимание! Гучні звільнення Зеленського: як змінилась Рада після виборів

      У цьому досліджені ще багато цікавого в частині викликів, шляхів вирішення та головних рушіїв змін. Але мене зацікавило більше інше: яку роль громадяни віддають державі та чого від неї очікують.

      Більшість населення України (71%) вважає, що держава повинна надавати максимум безкоштовних послуг – освіту, медицину, пенсію. Навіть якщо доведеться збільшити податки.

      Українці про реформи
      Українці про необхідність реформ

      70% вважає, що більшість людей в Україні не зможе прожити без постійної турботи та опіки з боку держави. Крім того, 38% переконані, що держава повинна нести повну відповідальність за забезпечення кожної людини всім необхідним.

      І це, як на мене, найцікавіші цифри цього дослідження. Виходячи з них, можна зробити висновок, що українці дуже співчутливо ставляться до незаможних співгромадян. І, принаймні на словах, готові більше платити податків, аби допомогти їм. І це ніби чудово.

      Але саме в цьому і є основна причина української корупції. Бо що таке корупція? Використання влади у власних інтересах. Тобто чим більше ми даємо державі грошей, тим більше чиновники можуть на них збагачуватися.

      Глобально існує тільки два шляхи подолати корупцію: або змусити державу працювати прозоро й постійно контролювати її, або просто забрати у чиновника гроші, які він може вкрасти. Україна вже багато років йде першим шляхом. І попри те, що поступ справді є, він дуже незначний.

      Другий шлях не користується популярністю у суспільстві, українці бояться залишитись віч-на-віч зі своїм життям. І дуже розраховують на підтримку з боку держави. У такий спосіб ми створюємо благодатний ґрунт для корупції.

      Читайте также: Доля медіа-імперії – Хорошковський може забрати "Інтер"

      Чи може бути по-іншому? Так, якщо держава відмовиться від усіх невластивих функцій, продасть непотрібні підприємства у приватні руки, і дозволить заробляти у тих сферах, де зараз крадуть.

      Ми не просто отримаємо зменшення корупції – це створить нові робочі місця, а значить і додаткові зарплати. І турбота держави просто стане непотрібною. Не знаю, наскільки ви особисто згодні з висловленим мною припущенням, але це дослідження прямо показує, що саме таким шляхом Україна і піде найближчими роками.

      Корупція
      Україна має шанс подолати корупцію

      Адже серед людей, яким понад 60 років, лише 43% вважають, що держава повинна забезпечити людям однакові "правила гри" у житті, а далі сама людина несе відповідальність за те, як вона ці шанси використає. Серед молоді 18-30 років це твердження підтримують 62%.

      Це означає, що майбутні політики вже не зможуть маніпулювати виборцями, обіцяючи підняти пенсії і запровадити нові пільги. Все більше українців насамперед розраховують на себе.

      Тож щоб отримати владу вже на наступних виборах, мало буде просто брехати і обіцяти солодке життя. Майбутні політики точно будуть змушені забирати гроші у чиновника і віддавати їх у реальний сектор економіки.

      К теме: Зарплати чиновників – скільки має отримувати урядовець і які оклади в ЄС

      Саме так протягом наступних 10-15 років і буде подолана корупція, саме так і буде розвиватися економіка. Саме так ми нарешті побудуємо притомну країну.

      Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
      сегодня
      112256
      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Деньги Новости политики Видеоблоги Голобородько Коррупция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:30 Зеленський має очолити процес: коли Україна подолає корупцію
      Антон Голобородько
      сегодня , 15:27 Из-за возвращения в ПАСЕ, Украина рискует своей репутацией, – эксперт
      Ярослав Голобородько 13
      27 января , 15:02 Как выбрать и заказать порталы для электрокаминов
      118
      27 января , 19:04 Они научат зарабатывать миллионы: лучшие книги о покере
      93
      сегодня , 15:20 Коронавирус: оптимистический и апокалиптический сценарии
      Світові Медіа 20
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук