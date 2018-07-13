Майя Дерен – украинка, которая покорила Голливуд своими необычными фильмами

Помните, каким был Голливуд в 40-х годах? Статическая камера, простой монтаж и немного преувеличенные интонации актеров. А она держалась от этого всего подальше и 80 лет назад снимала кино, которое у зрителей отнимало язык. В конце концов, быть женщиной-режиссером в 40-х годах – это уже поражало. Актрисой или танцовщицей, пожалуйста, но стоять за камерой и самой монтировать – это было неслыханно.

Майя Дерен родилась в Киеве, но когда девочке исполнилось 5 лет она эмигрировала с родителями в США. Сначала о кино и не мечтала, она изучала литературу, но ее муж режиссер да еще и оператор, поэтому невольно она открыла для себя новое увлечение.

Читайте также: Стив Дитко – художник с украинскими корнями, который нарисовал Человека-паука

В 1943 году они представляют совместный фильм "Нослеполуденные сети". Сценарий к нему придумала Майя, она же сыграла главную роль, а вот Александр взял на себя техническую сторону. Эта лента продолжительностью 14 минут стала сенсацией: сочетание выдумки и реальности, необычный монтаж и символические детали.



Майя Дерен

Он принесет Майе каннскую "Золотую пальмовую ветвь" и неофициальное звание "матери американского авангарда". Кстати, ее отец был психиатром, поэтому, возможно, именно от него она переняла умение изображать галлюцинации, сны и подсознательные фантазии.

В следующих фильмах киевлянка уже все делала самостоятельно. Она была и режиссером, и оператором, и монтажером. Говорила, что это дает ей полную свободу.

На съемочной площадке ты сам выставляешь кадр и сразу думаешь, как совместить его с последующим,

– говорила Майя Дерен.

Как ни странно, но она магистр литературы и часто жаловалась, что Голливуд полностью сосредоточился на сюжетах и ​​диалогах. "Оставьте это писателям, а вот у режиссеров есть совсем другие средства, им надо больше внимания обращать на движение в кадре и визуальную форму" – отмечала Майя. Поэтому в своих лентах она часто прибегает к танцам или боевым искусствам.

Читайте также: Эдгар Дега – всемирно известный художник, изображавший на полотнах украинок

Майя никогда не обижалась, когда ее называли любительницей. Говорила, что это слово происходит от латинского "амо", то есть любить. Она была влюблена в свое дело. Нравилась ей и полная независимость: все определяешь сам и не беспокоишся о кассовых сборах. Отшучивалась, что бюджет ее фильмов такой, который в одном голливудском фильме выделяют только на помаду.

Американка, с украинскими корнями

Фильмы были ее страстью, но признавалась, что это совершенно непростое искусство, потому что постоянно борешься с финансовыми проблемами, плюс техника, которая выходит из строя в самый неподходящий момент. Лучше уж быть художником, потому что кисточки точно не ломаются. Вместе с тем киевлянка никогда не акцентировала на технике.

Казалось бы, за столько десятков лет ее картины уже должны были давно превратиться в кино-раритеты. Но "мама авнгарда" до сих пор вдохновляет режиссеров.

В 1994 году другая киевлянка Мила Йовович сняла клип на свою песню, где фактически сделала римейк на дебютный фильм Майи. Повлияла она и на легендарного режиссера Дэвида Линча. Киноманы даже подготовили нарезку сцен, уж очень перекликаются с кадрами 1943 года.

Читайте также: Оксана Баюл – олимпийская чемпионка, покорившая мир своим характером

Сейчас можно увидеть идеи Майи: клип американской певицы Жанель Моне и фигуры с зеркалами на лице явно взяты из "Нослеполуденных сетей". Кстати, она так и говорила: "В своих фильмах я могу заставить мир танцевать".