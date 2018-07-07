14:44
7 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 18°C
  • понедельник
    26°C 18°C
  • вторник
    26°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Эпическое рандеву Путина и Терезы Мэй. Шоу Трумэна на футболе в РФ
Вєсті Кремля
21:57, 6 июля
Вести.UA. Гройсман против всех. Свободомыслящий Добкин
Вєсті.UA
21:21, 6 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Программы Сделано в Украине

Оксана Баюл: девушка, которая покорила мир своим характером

Сделано в Украине 133 Читати новину українською

Оксаны Баюл откатала свою программу и восторженно посмотрела на зрителей. Те безудержно аплодировали. На завершающем выступлении она не допустила практически ни одной ошибки. Как осознала, что все позади, расплакалась. Она рыдала и сквозь слезы смотрела на оценки, которые выводили ее на первое место. Откуда такой шквал эмоций, становится понятно, когда узнаешь, каким был путь 16-летней девушки.

В 4 года ее привели на каток Днепропетровска. Уже тогда тренеры заметили талант и серьезную настроенность девочки. Отца она никогда не знала, бабушка с дедушкой вскоре умерли, а когда Оксане исполнилось 13 лет, то не стало и мамы. Казалось, Оксане хуже некуда, еще и тренеру Станиславу Коритеку предложили контракт в Канаде.

Читайте также: Эдгар Дега – всемирно известный художник, который изображал на полотнах украинок

Прежде чем выехать за границу, он попытался найти для себя замену. Ею стала Галина Змиевская, хотя это решение было непростым, потому что не любила тренировать чужих учеников. Говорила: это то самое, когда одна хозяйка начала варить борщ, а ты должен закончить.

Оксана Баюл в раннем возрасте осталась сиротой

Оксана знала, как отблагодарить: в 15 лет завоевала золото Чемпионата мира в Праге. В следующем году должны были состояться Олимпийские игры в норвежском Лиллехаммере и Оксана колебалась, принимать ли в них участие, и все-таки ей всего 16 лет. Но настоял украинский Олимпийский комитет.

Каких-то свершений от нее не ожидали, ведь главное противостояние разгоралось между двумя американками: претенденткой на золото № 1 – Нэнси Керриган и второй фигуристкой в истории, исполнившей тройной аксель на соревнованиях – Тоней Гардинг. Их борьба зашла так далеко, что за месяц до Олимпиады муж Тони уговорил знакомого сломать сопернице колено.Оксана старалась не заморачиваться этой историей – это в конечном итоге их конфликт, который их же и ослабляет.

Но за 2 дня до финала, ее шансы на победу тоже стремительно пошатнулись. Во время обычной разминки Оксана столкнулась с немецкой фигуристкой. Своим коньком та прорезала Оксанину ногу на 3 сантиметра, а от удара украинка упала и травмировала копчик – начала болеть спина.

Оксана вышла на лед третьей

В тот решающий день наконец зазвучала музыка, и по танцу никто бы не догадался, что 16-летняя девушка перед выступлением получила инъекцию в спину и ногу. Ее движения отличались грацией и совершенством. Надо было рисковать, поэтому она добавила к своей программе еще и каскад с двойным тулупом.

Оксана Баюл не смогла сдержать слез

Вот теперь все, наконец это безумие закончилось. Баюл была первая, но когда месяцами сдерживаешь эмоции, в какой-то момент больше не можешь их контролировать. Впереди были еще выступления двух соперниц, хотя их ошибки были настолько грубыми, что интриги не осталось – она олимпийская чемпионка.

Читайте также: За что получил Нобелевскую награду ровенчанин Жорж Шарпак

Желто-голубой флаг они еще имели, а вот запись гимна долго не могли найти и предлагали заменить гимном Советского Союза или Олимпийским, но наша сборная не соглашалась. Наконец нашли и на пьедестал взошла первая украинская олимпийская чемпионка, и на то время самая молодая олимпийская чемпионка в соревнованиях по зимним видам спорта.

Теги: История Сделано в Украине
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Обман Європою: що не так зі світоглядом українців
сегодня, 12:00 Обман Європою: що не так зі світоглядом українців
Василь Яніцький 2320
"Брошенные" дети Луганска: сейчас никого не удивляет, что ребенок и родители живут годами врозь
сегодня, 08:38 "Брошенные" дети Луганска: сейчас никого не удивляет, что ребенок и родители живут годами врозь
Ольга Черненко 1131
Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
6 июля, 22:00 Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
Блог Медіа 2083
Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
6 июля, 19:00 Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
Блог Медіа 1077
Отдых в Грузии: секреты успешной и дешевой поездки
6 июля, 18:05 Отдых в Грузии: секреты успешной и дешевой поездки
Настя Сукач 402
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук