Оксана Баюл: девушка, которая покорила мир своим характером

Оксаны Баюл откатала свою программу и восторженно посмотрела на зрителей. Те безудержно аплодировали. На завершающем выступлении она не допустила практически ни одной ошибки. Как осознала, что все позади, расплакалась. Она рыдала и сквозь слезы смотрела на оценки, которые выводили ее на первое место. Откуда такой шквал эмоций, становится понятно, когда узнаешь, каким был путь 16-летней девушки.

В 4 года ее привели на каток Днепропетровска. Уже тогда тренеры заметили талант и серьезную настроенность девочки. Отца она никогда не знала, бабушка с дедушкой вскоре умерли, а когда Оксане исполнилось 13 лет, то не стало и мамы. Казалось, Оксане хуже некуда, еще и тренеру Станиславу Коритеку предложили контракт в Канаде.

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Прежде чем выехать за границу, он попытался найти для себя замену. Ею стала Галина Змиевская, хотя это решение было непростым, потому что не любила тренировать чужих учеников. Говорила: это то самое, когда одна хозяйка начала варить борщ, а ты должен закончить.

Оксана Баюл в раннем возрасте осталась сиротой

Оксана знала, как отблагодарить: в 15 лет завоевала золото Чемпионата мира в Праге. В следующем году должны были состояться Олимпийские игры в норвежском Лиллехаммере и Оксана колебалась, принимать ли в них участие, и все-таки ей всего 16 лет. Но настоял украинский Олимпийский комитет.

Каких-то свершений от нее не ожидали, ведь главное противостояние разгоралось между двумя американками: претенденткой на золото № 1 – Нэнси Керриган и второй фигуристкой в истории, исполнившей тройной аксель на соревнованиях – Тоней Гардинг. Их борьба зашла так далеко, что за месяц до Олимпиады муж Тони уговорил знакомого сломать сопернице колено.Оксана старалась не заморачиваться этой историей – это в конечном итоге их конфликт, который их же и ослабляет.

Но за 2 дня до финала, ее шансы на победу тоже стремительно пошатнулись. Во время обычной разминки Оксана столкнулась с немецкой фигуристкой. Своим коньком та прорезала Оксанину ногу на 3 сантиметра, а от удара украинка упала и травмировала копчик – начала болеть спина.

Оксана вышла на лед третьей

В тот решающий день наконец зазвучала музыка, и по танцу никто бы не догадался, что 16-летняя девушка перед выступлением получила инъекцию в спину и ногу. Ее движения отличались грацией и совершенством. Надо было рисковать, поэтому она добавила к своей программе еще и каскад с двойным тулупом.

Оксана Баюл не смогла сдержать слез

Вот теперь все, наконец это безумие закончилось. Баюл была первая, но когда месяцами сдерживаешь эмоции, в какой-то момент больше не можешь их контролировать. Впереди были еще выступления двух соперниц, хотя их ошибки были настолько грубыми, что интриги не осталось – она олимпийская чемпионка.

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Желто-голубой флаг они еще имели, а вот запись гимна долго не могли найти и предлагали заменить гимном Советского Союза или Олимпийским, но наша сборная не соглашалась. Наконец нашли и на пьедестал взошла первая украинская олимпийская чемпионка, и на то время самая молодая олимпийская чемпионка в соревнованиях по зимним видам спорта.