Оксана Баюл – олімпійська чемпіонка, яка підкорила світ своїм характером

Оксани Баюл відкатала свою програму і захоплено поглянула на глядачів. Ті нестримно аплодували. На завершальний виступі вона не припустилася практично жодної помилки. Як усвідомила, що все позаду не втримала сліз. Вона ридала і крізь сльози дивилась на оцінки, які виводили її на перше місце. Звідки такий шквал емоцій, стає зрозуміло, коли дізнаєшся, яким був шлях 16-річної дівчини.

У 4 роки її привели на ковзанку Дніпропетровська. Уже тоді тренери помітили талант і серйозну налаштованість дівчинки. Батька вона ніколи не знала, бабуся з дідусем невдовзі померли, а коли Оксані виповнилося 13 років, то не стало й мами. Здавалося, Оксані гірше нікуди, ще й тренеру Станіславові Коритеку запропонували контракт у Канаді.

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Перш ніж виїхати за кордон, він спробував знайти для себе заміну. Нею стала Галина Змієвська, хоча це рішення було непростим, бо не любила тренувати чужих учнів. Казала, що це те саме, коли одна господиня почала варити борщ, а ти маєш закінчити.



Оксана Баюл у ранньому віці залишилася сиротою

Проте Оксана знала, як віддячити: у 15 років здобула золото Чемпіонату світу у Празі. Наступного року мали відбутись Олімпійські ігри в норвезькому Ліллегаммері й Оксана вагалась, чи брати у них участь, та все-таки їй лише 16 років. Але наполіг український Олімпійський комітет.

Великих звершень від неї не очікували, адже головне протистояння розгорялось між двома американками: претенденткою на золото № 1 – Ненсі Керріган та другою фігуристкою в історії, що виконала потрійний аксель на змаганнях – Тонею Гардінг. Їхня боротьба зайшла так далеко, що за місяць до Олімпіади чоловік Тоні підбурив знайомого розтрощити суперниці коліно.Оксана намагалась не перейматись цією історією – це зрештою їхній конфлікт, який їх же й ослаблює.

Але за 2 дні до фіналу, її шанси на перемогу теж стрімко похитнулись. Під час звичайної розминки Оксана зіткнулася з німецькою фігуристкою. Своїм ковзаном та прорізала Оксанину ногу на 3 сантиметри, а від удару українка впала й травмувала куприк – почала боліти спина.



Оксана вийшла на лід третьою

Того вирішального дня, нарешті залунала музика, і з танцю ніхто б не здогадався, що 16-річна дівчина перед виступом отримала ін'єкцію у спину та ногу. Її рухи вирізнялись грацією і довершеністю.Треба було ризикувати, тому вона додала до своєї програми ще й каскад із подвійним тулупом.



Оксана Баюл не змогла стримати сліз

От тепер усе, нарешті це божевілля завершилось. Баюл була перша, але коли місяцями стримуєш емоції, у якийсь момент більше не можеш їх контролювати. Попереду були ще виступи двох суперниць, хоча їхні помилки були настільки грубими, що інтриги не залишилось – вона олімпійська чемпіонка.

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Жовто-блакитний прапор вони ще мали, а от запис гімну довго не могли знайти та пропонували замінити гімном Радянського Союзу чи Олімпійським, але наша збірна не погоджувалася. Нарешті знайшли та на п'єдестал зійшла перша українська олімпійська чемпіонка, і на той час наймолодша олімпійська чемпіонка у змаганнях із зимових видів спорту.