За что получил Нобелевскую награду ривненчанин Жорж Шарпак

Он стоял рядом с нобелевским комитетом и королевской семьей. Вот и объявили его имя, вручают награду, а в голове всплывают кадры из прошлого. Бывший узник концлагеря и Нобелевская награда по физике.

Кто бы мог подумать, что паренек из ровенского села Дубровица достигнет таких высот. Еще до сих пор живут украинцы, которые помнят, как играли с малым Григорием в мяч и вместе пасли гусей. Его дед занимался выработкой кирпича, а папа работал в лесном хозяйстве. Парень будет жить на Ровенщине до 7 лет, далее – эмиграция. Новым домом станет Франция. Однако здесь на семью будут ждать настоящие испытания.

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В 1940 году Германия оккупировала страну, всех евреев обязали носить желтые повязки на плече. Семья Шарпаков отказалась. Заказали фальшивые документы, сменили фамилию на Шарпентье и выдавали себя за французов. Им крупно повезло, что 16-летний сын, несмотря на свое происхождение, был голубоглазым блондином. Немцы так ничего и не заподозрили. Можно было бы спокойно переждать оккупацию, но парень не хотел сидеть сложа руки.



Жорж Шарпак

Записывается в Движение сопротивления и помогает французским партизанам. Однажды полиция их выследила. Георгия бросили за решетку, а через год перевели в концентрационный лагерь в Дахау. Это рядом с Мюнхеном. Целыми днями он копал траншеи – занятия навсегда оставит отвращение к лопате – садоводством он больше принципиально не будет заниматься. В лагере смерти его и дальше принимали за француза, а не за еврея. Это в конечном итоге и спасло ему жизнь.

В 1945 году, дождавшись освобождения концлагеря, 21-летний Шарпак выйдет на свободу. Время браться за образование. Вступает в горную школу на специальность инженера, но быстро понимает, что физика его интересует больше. На удивление, удается попасть в лабораторию зятя самой Мадам Кюри.

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Теоретическая физика полностью захватила мужчину – сравнивал ее с любовницей, которая просто не выходит из головы и постоянно к себе манит. Такое страстное отношение к науке в конечном итоге и привело его к ЦЕРНу. В 1959 году еще никому не известная лаборатория, за несколько десятков лет прогремит на весь мир благодаря своему адронному коллайдеру. Шарпак станет одним из первых физиков, которых пригласили на работу.

Уже через 9 лет он представит миру устройство. Вот такая небольшая коробочка размерами 10 на 10 сантиметров, пронизана тысячами тоненьких проводов, могла отслеживать элементарные частицы атома. Все расчеты проводил компьютер, а не ученый с калькулятором, как раньше.

Фрагмент обложки книги "Жорж Шарпак – лауреат Нобелевской премии"

Это устройство коренным образом изменило рентгеновские аппараты – теперь снимки требовали в десять раз меньше излучения – Шарпак особенно радовался, что изобретение поможет мягче осматривать женскую грудь. Его исследования легли в основу аппаратов, которые следили за сердечными импульсами астронавтов НАСА. Более того они и сейчас помогают предсказать землетрясения.

Парадоксально, что эта маленькая коробочка и ее модификации позволили другим двум физикам получить Нобелевские премии. А вот ее творца почему-то долго игнорировали. В 1992-м, фактически через 24 года после открытия, Нобелевский комитет таки прислал приглашение в Стокгольм.

На вопрос, что делать с денежным вознаграждением ответил, что планировал вечером купить себе новую пару ботинок, но вряд ли у него хватит времени. За несколько дней его дом просто забросали коробками с обувью со всего мира.