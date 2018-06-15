Чем так поразила американцев украинская постановка "Побег" на популярном талант-шоу

Сочетание хореографии, 3D-анимации и новейших технологий – 13 сезон шоу america's got Talent точно запомнил выступление украинцев.

Казалось бы, это всего-навсего игра – выбрать место прогулки и аватар волка. И вот вокруг уже деревья, пение насекомых и птичек. А что, когда в компьютерной игре будет ошибка? Тогда развлечение превращается в борьбу за выживание.

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Чтобы передать эту аллегорию, Константин Томильченко в течение 3,5 минут в прямом смысле летал, бегал и плавал на глазах у ошеломленной публики. Для воплощения такого номера объединились сразу три украинские команды.



Фрагмент выступления украинцев на america's got Talent

Еще в апреле 2017 года Константину пришла идея создать танец в 3D-пространстве, где исполнители смогут перемещаться не только на сцене, но и над ней. Хореографию он взял на себя, а вот видеопроэкцией занимались Front pictures, которые уже имеют опыт сенсационных постановок для america's got Talent. И это они, кстати, отвечали за видеоэффекты на выступлении Джамалы на Евровидении.

Руководитель компании Юрий Костенко с детства интересовался технологиями. С помощью голографической проекции пытался достичь эффекта, когда на сцене стирается грань между реальным и виртуальным. Так происходит и в повседневной жизни. Технологии могут скрывать опасность. Возможно, однажды вы захотите выйти из виртуальной паутины, а не сможете.

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За техническое обеспечение номера отвечала третья компания – PROFI LTD, которая своими сценическими технологиями удивила даже продюсеров шоу.

Жюри аплодировали стоя, единогласно сказали "да" и буквально засыпали ребят комплиментами. И, пожалуй, самое приятное, отметили: на их сцене таких постановок еще никогда не было. Сейчас от украинцев ждут еще один номер для четвертьфинала.