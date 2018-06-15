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Чим так вразила американців українська постановка "Втеча" на популярному талант-шоу

Зроблено в Україні 203 Читать новость на русском

Поєднання хореографії, 3D-анімації та найновіших технологій – 13 сезон шоу America's got Talent точно запам'ятав виступ українців.

Здавалось би, це всього-навсього гра – обрати місце прогулянки та аватар вовка. І ось довкола вже дерева, цвіркотіння комах та пташок. А що, коли в комп'ютерній грі буде помилка? Тоді розвага перетворюється на боротьбу за виживання.

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Аби передати цю алегорію, Костянтин Томільченко протягом 3,5 хвилин у прямому значенні літав, бігав та плавав на очах у приголомшеної публіки. Для втілення такого номера об'єднались одразу три українські команди. 


Фрагмент виступу українців на America's got Talent

Ще у квітні 2017 року Костянтину прийшла ідея створити танець у 3D-просторі, де виконавці зможуть переміщуватися не тільки на сцені, але й над нею. Хореографію він взяв на себе, а от відеопроекцією опікувалися Front pictures, які вже мають досвід сенсаційних постановок для America's got Talent. І це вони, до речі, відповідали за відеоефекти на виступі Джамали на Євробаченні.

Керівник компанії Юрій Костенко змалку цікавився технологіями. За допомогою голографічної проекції намагався досягти ефекту, коли на сцені стирається межа між реальним та віртуальним. Так насправді відбувається і в повсякденному житті. Технології можуть приховувати небезпеку. Можливо, одного дня ви захочете вийти з віртуальної павутини, а не зможете.

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За технічне забезпечення номера відповідала третя компанія – PROFI LTD, яка своїми сценічними технологіями здивувала навіть продюсерів шоу.

Журі плескало стоячи, одноголосно сказало "так" і буквально засипало хлопців компліментами. І, мабуть, що найприємніше, відзначили: на їхній сцені таких постановок ще ніколи не було. Зараз від українців чекають ще один номер для чвертьфіналу. 

Теги: Зроблено в Україні
Джерело: 24 канал
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