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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Чому українець, який створив Супермена, десятиліттями виборює авторське право на героя

Сделано в Украине 348 Читати новину українською

Здавалося б, художника, який створив образ найпопулярнішого супергероя всіх часів чекатиме безбідне життя, не кажучи вже й про старість. Але саме із Суперменом пов’язано чи не найбільше юридичних скандалів, а легковажність самих авторів стала хорошим уроком для інших митців.

Заступник скривджених і борець за справедливість – такий образ виник в уяві двох підлітків: Джо Шустера та Джері Сігела.

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Хлопці познайомились у школі, коли обом було по 17 років, тоді й почали втілювати ідею свого коміксу. Обоє походили з бідних емігрантських родин: батько Шустера — кравець з Нідерландів, мама — уродженка Києва, а от у Сігела корені з Литви.

Джо Шустер та Джері Сігел
Джо Шустер (зліва) та Джері Сігел (справа)

Школярі довго мудрували над концепцією Супермена. Спочатку він був злим генієм, а потім навпаки – став рятівником знедолених. Аби підкреслити його безстрашність, Джо Шустер намалює кремезного чоловіка у синьому костюмі з буквою "S" на грудях. Знаєте, якою була реакція місцевих газет, коли ті побачили макет майбутнього коміксу? Вони навідріз відмовилися друкувати, мовляв, надто фантастично для їхніх читачів.

У 1937 році творці звертаються до видавництва коміксів DС, яких ідея нарешті зацікавила. Щоправда, у контракті була одна умова – комікс надрукують, якщо чоловіки передадуть компанії ексклюзивні авторські права на візуальний образ, сценарій та назву. Прописали і суму винагороди – 130 доларів. Поставивши свій підпис під договором, 24-річні автори зробили чи не найбільшу помилку в житті, адже вже перший випуск "Action Comics" у червні 1938 року став справжньою сенсацією – тираж миттю розкупили.

Action Comics
Обкладинка Action Comics

Приголомшений Сігел звернувся до співвласника DC з проханням переглянути домовленість, але Супермен тепер був юридично в чужих руках, їхньому тандему запропонували хіба підвищити гонорари.

У 1940 році Сігел пропонує нового персонажа – Суперхлопчика – про дитинство та юність Супермена, але боси відхиляють ідею. Яким же буде його здивування, коли в січні 1945 році, перебуваючи на службі в американській армії, він дізнався, що його персонаж уже на полицях книгарень та газетних кіосків.

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Цього разу чоловіки таки доводять справу до суду, причому вимагають повернути право власності та компенсації за обох супергероїв. За рішенням Феміди DC виплатять Сігелу та Шустеру 94 тисяч доларів і віддадуть авторські права на Суперхлопчика, але свій головний скарб — Супермена — видавці збережуть.

Кар’єра авторів далі не складалась. Джо працював над іншими маловідомими коміксами, створював мультики, а коли зір остаточно погіршився, навіть працював кур’єром. Обидва митці були на межі виживання, і тоді їм увірвався терпець. У 1975 році, коли кіностудія "Warner Brothers" оголосила про зйомки стрічки "Superman", Сігел осудив компанію DC за таке невдячне ставлення до справжніх творців супергероя.

Розробки компанії
Розробки компанії DC

Аби не роздмухувати скандал і не псувати свою репутацію, DC погодилося виплачувати обом митцям щорічну пенсію – 30 тисяч доларів, покривати усі витрати на лікування та в усіх майбутніх історіях про Супермена вказувати імена творців.

З моменту створення Супермена минуло вже 80 років, а він і досі щороку приносить правовласникам сотні мільйонів доларів. Після смерті авторів юридичні баталії за Супермена продовжили їхні родичі.

Теги: Новости культуры История Исскусство Кино Сделано в Украине
Источник: 24 Канал
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