В интервью с Кейтлан Коллинз на CNN Майк Пенс прокомментировал политику Трампа относительно войны в Украине, передает 24 Канал.
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Что сказал Пенс
По словам Пенса, Путин не стремится к миру, как утверждает Трамп, а "хочет Украину".
За последние три года мы убедились: Путин хочет Украину. И тот факт, что Россия не придерживается договоренного прекращения огня, это подтверждает,
– сказал Пенс.
Он призвал США и в дальнейшем оказывать военную поддержку Украине.
Если Путин захватит Украину, это лишь вопрос времени, когда он пересечет границу НАТО, и тогда уже американские военные будут вынуждены воевать,
– предупредил политик.
Пенс раскритиковал "неуверенную поддержку" Украины со стороны нынешней администрации Трампа, вспомнив и о противоречивой встрече в Белом доме между Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Зеленским в феврале, которую назвал "досадной".
В то же время он положительно оценил встречу Трампа и Зеленского в Ватикане и подписание соглашения, которое предусматривает доступ США к украинским полезным ископаемым в обмен на инвестиционный фонд.