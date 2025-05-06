В інтерв'ю з Кейтлан Коллінз на CNN Майк Пенс прокоментував політику Трампа щодо війни в Україні, передає 24 Канал.

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Що сказав Пенс

За словами Пенса, Путін не прагне миру, як стверджує Трамп, а "хоче Україну".

За останні три роки ми переконалися: Путін хоче Україну. І той факт, що Росія не дотримується домовленого припинення вогню, це підтверджує,

— сказав Пенс.

Він закликав США і надалі надавати військову підтримку Україні.

Якщо Путін захопить Україну, це лише питання часу, коли він перетне кордон НАТО, і тоді вже американські військові будуть змушені воювати,

— попередив політик.

Пенс розкритикував "невпевнену підтримку" України з боку нинішньої адміністрації Трампа, згадавши і про суперечливу зустріч у Білому домі між Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом та президентом України Зеленським у лютому, яку назвав "прикрою".

Водночас він позитивно оцінив зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані та підписання угоди, яка передбачає доступ США до українських корисних копалин в обмін на інвестиційний фонд.