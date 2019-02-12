Майк Помпео призвал Венгрию поддержать Украину в противостоянии против российской агрессии

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с премьером Венгрии Виктором Орбаном противостояния российской агрессии и призвал поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в сообщении госдепа США по итогам встречи, которая прошла в Будапеште в понедельник.

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Обсуждались двусторонние отношения, включая усилия США по улучшению отношений с Венгрией в сфере безопасности, противостояния российской агрессии и укреплению НАТО,

– говорится в сообщении.

Обсуждались также региональная стабильность и диверсификация энергетики.

.@SecPompeo traveled to Budapest, #Hungary today for meetings with government officials, civil society leaders, and to meet with the men and women who work at the U.S. embassy. pic.twitter.com/MzzZOvFwxI — Department of State (@StateDept) 12 лютого 2019 р.

Посольство Украины в США в своем Twitter сообщило, что Майк Помпео в Будапеште, призвал Венгрию поддержать Украину, ее суверенитет и территориальную целостность.

"Мы не должны позволить Путину вбить клин между друзьями в НАТО", – заявил Госсекретарь.