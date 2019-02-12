Майк Помпео закликав Угорщину підтримати Україну у протистоянні російській агресії
Держсекретар США Майк Помпео обговорив з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном протистояння російській агресії, та закликав підтримати суверенітет та територіальну цілісність України.
Про це йдеться у повідомленні держдепу США за підсумками зустрічі, яка пройшла у Будапешті в понеділок.
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Обговорювалися двосторонні відносини, включаючи зусилля США щодо поліпшення відносин з Угорщиною у сфері безпеки, протистояння російській агресії та зміцненню НАТО,
– йдеться у повідомленні.
Обговорювалися також регіональна стабільність і диверсифікація енергетики.
Посольство України у США в своєму Twitter повідомило, що Майк Помпео у Будапешті, закликав Угорщину підтримати Україну, її суверенітет та територіальну цілісність.
"Ми не повинні дозволити Путіну вбити клин між друзями у НАТО", – заявив Держсекретар.