Майк Помпео закликав Угорщину підтримати Україну у протистоянні російській агресії

Держсекретар США Майк Помпео обговорив з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном протистояння російській агресії, та закликав підтримати суверенітет та територіальну цілісність України.

Про це йдеться у повідомленні держдепу США за підсумками зустрічі, яка пройшла у Будапешті в понеділок.

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Обговорювалися двосторонні відносини, включаючи зусилля США щодо поліпшення відносин з Угорщиною у сфері безпеки, протистояння російській агресії та зміцненню НАТО,

– йдеться у повідомленні.

Обговорювалися також регіональна стабільність і диверсифікація енергетики.

.@SecPompeo traveled to Budapest, #Hungary today for meetings with government officials, civil society leaders, and to meet with the men and women who work at the U.S. embassy. pic.twitter.com/MzzZOvFwxI — Department of State (@StateDept) 12 лютого 2019 р.

Посольство України у США в своєму Twitter повідомило, що Майк Помпео у Будапешті, закликав Угорщину підтримати Україну, її суверенітет та територіальну цілісність.

"Ми не повинні дозволити Путіну вбити клин між друзями у НАТО", – заявив Держсекретар.