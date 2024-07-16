Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, рассказав о том, какая сегодня ситуация на Купянском направлении и вблизи Боровой Харьковской области.

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Что происходит на Харьковщине

Как отметил Жорин, российские оккупанты уже достаточно давно пытаются продвигаться в направлении Купянска и Боровой Харьковской области. На этих направлениях продолжаются напряженные бои. А враг на протяжении длительного времени перебрасывает туда резервы.

У них действительно есть замысел продвигаться в сторону Купянска и Боровой. Они уже, видимо, два месяца достаточно нормально перебрасывают туда резервы, чтобы продвигаться. Частично им это удается. Но пока ситуация там неприятная, сложная, но контролируемая,

– рассказал Жорин.

Если захватчики смогут прорвать там линию обороны, то это будет представлять серьезную опасность. Но командование Сил обороны тщательно следит за ситуацией. И туда также перебрасывают наши подразделения, чтобы сдерживать врага.

Обратите внимание! По состоянию на 16 июля Россия потеряла более 561 тысячи человек личного состава. Также наши защитники уничтожили 8227 российских танков, 15862 боевых бронированных машин, 15368 артиллерийских систем, 1119 РСЗО и т.п.