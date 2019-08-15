Майор полиции заказал убийство, СБУ инсценировала его: детали и эффектное видео

СБУ предупредила заказное убийство, инсценировав его. А впоследствии задержала организатора – следователя одного из райотделов Национальной полиции в Запорожской области.

Служба безопасности Украины получила информацию о майоре полиции, который через посредника и среди лиц с криминальным прошлым ищет исполнителя для совершения убийства. Сотрудник полиции хотел смерти мужчины, который якобы обидел его близкого родственника. Об этом пресс-центр СБУ сообщил в Facebook.

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Чтобы предотвратить тяжелое преступление, но и поймать злоумышленников с поличным, оперативники вывели посредника на условного "киллера", задокументировали встречу заказчика и посредника с потенциальным исполнителем (подставным лицом). На этой встрече мужчины обсуждали детали преступления.

Жизнь жертвы должна была стоить 4 тысячи долларов США. При этом заказчик требовал доказательств совершения убийства. Чтобы "исполнитель" смог такие доказательства предоставить, в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины, сотрудники СБУ имитировали убийство заказанного мужчины у него же дома. И сфотографировали "тело жертвы", чтобы эти фото "исполнитель" показал заказчику.

Правоохранители задержали посредника в центре Запорожья, когда тот получал "фотодоказательства" и передавал первую часть оплаты за убийство. Организатора преступления задержали в этот же время неподалеку от его места работы.

Смотрите эффектное видео задержания злоумышленников силовиками из СБУ:

Сложная спецоперация СБУ, ГБР и прокуратуры позволила и предотвратить убийство, и разоблачить заказчика. Сейчас фигурантам производства планируют объявить о подозрении и избрать меру пресечения.



Задержанный СБУ подозреваемый в организации заказного убийства в Запорожье / Фото СБУ

Заметим, ранее уже правоохранители осуществляли спецоперации с инсценировкой убийства. В частности, 29 мая 2018 года в Киеве "убили" российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченка. А 30 мая глава СБУ Василий Грицак сообщил, что журналист жив – его убийство инсценировали, чтобы задержать подозреваемых.