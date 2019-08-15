Майор поліції замовив вбивство, СБУ його інсценувала: деталі та ефектне відео

СБУ попередила замовне вбивство, інсценувавши його. А згодом затримала організатора – слідчого одного з райвідділів Національної поліції в Запорізькій області.

Служба безпеки України отримала інформацію про майора поліції, який через посередника і серед осіб із кримінальним минулим шукає виконавця для здійснення вбивства. Працівник поліції хотів смерті чоловіка, який начебто скривдив його близького родича. Про це прес-центр СБУ повідомив у Facebook.

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Щоб запобігти важкому злочину, але й упіймати зловмисників на гарячому, оперативники вивели посередника на умовного "кілера", задокументували зустріч замовника й посередника з потенційним виконавцем (підставною особою). На цій зустрічі чоловіки обговорювали деталі злочину.

Життя жертви мало коштувати 4 тисячі доларів США. При цьому замовник вимагав доказів вчинення вбивства. Щоб "виконавець" зміг такі докази надати і відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, працівники СБУ імітували вбивство замовленого чоловіка у нього ж удома. І сфотографували "тіло жертви", аби ці фото "виконавець" показав замовнику.

Правоохоронці затримали посередника у центрі Запоріжжя, коли той отримував "фотодокази" і передавав першу частину оплати за вбивство. Організатора злочину затримали у цей же час неподалік його місця роботи.

Дивіться ефектне відео затримання зловмисників силовиками з СБУ:

Складна спецоперація СБУ, ДБР та прокуратури дозволила і запобігти убивству, і викрити замовника. Наразі фігурантам провадження планують оголосити підозру та обрати запобіжний захід.



Затриманий СБУ підозрюваний в організації замовного вбивства у Запоріжжі / Фото СБУ

Зауважимо, раніше вже правоохоронці здійснювали спецоперації з інсценуванням вбивства. Зокрема, 29 травня 2018 року в Києві "вбили" російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. А 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий, а його вбивство інсценували, щоб затримати підозрюваних.