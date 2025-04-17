Макаров уже дал первые показания, – Клименко о ходе расследования по нападению на журналиста

Полиция расследует нападение на журналиста Юрия Макарова в Киеве. Он уже дал первые показания полицейским.

Полиция просит о помощи в расследовании, если у кого-то есть необходимые показания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

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Полиция расследует нападение на Макарова

Вечером 16 апреля в Соломенском районе Киева на журналиста Юрия Макарова совершили покушение. Возле одного из жилых комплексов Соломенского района злоумышленник неожиданно ударил ножом прохожего. Нападавший скрылся с места происшествия.

Жертвой нападения оказался Юрий Макаров – журналист и креативный продюсер Общественное Вещание. По данным коллег, Макаров в тяжелом состоянии, однако угрозы его жизни нет.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отчитался о ходе расследования.

Продолжаются следственные действия, назначены экспертизы, устанавливаем личность нападавшего и вероятные мотивы содеянного. Макаров уже дал показания полиции.

Если кому-то известна информация относительно этого нападения, просьба сообщить в полицию Киева по номеру 067 406 27 88 или на 102, – добавил Клименко.

Он отметил, что контролирует процесс раскрытия и расследования преступления лично.