16 мая в Полтаве и Кременчуге открыли McDonald's. В регионе сеть заведения не работала с начала полномасштабной войны в Украине.

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В регионе было большое количество тревог: почему McDonald's долго принимал решение

Менеджер заведения Владислав Космин рассказал, что решение о возобновлении работы ресторана принимали, учитывая ситуацию с безопасностью.

Мы находимся ближе к зоне боевых действий, количество воздушных тревог в Полтаве было очень большим и длительным. Сейчас ситуация немного улучшилась, это дало нам возможность открыться.

– сказал он.

Обратите внимание. Во время воздушной тревоги McDonald's закрывается. После отбоя тревоги работникам нужно еще 30 минут, чтобы запустить все оборудование и наладить рабочий процесс. Заведение будет работать с понедельника по воскресенье с 9:00 до 22:00. В дальнейшем время работы будут увеличивать.

Менеджер также рассказал, что почти половина работников – новые. Часть работников, находившихся в заведении до начала полномасштабного вторжения, осталась работать. Однако некоторые уехали за границу, некоторые нашли новую работу и уволились. Так что ресторан начал новый подбор персонала за 2 месяца до того, как планировали открытие.

Возле ресторана уже с утра куча желающих

На открытие заведения в Полтаве на Европейской 173 пришли многие. Да, их количество не так велико, как было тогда, когда в стране открывали работу первые рестораны, однако стоит учесть, что сейчас – рабочий день.

Поэтому работники заведения ожидают, что к вечеру количество людей будет значительно больше. Сейчас количество гостей именно то, которое ожидали. В случае повышенного спроса в первые дни работы заведения в обоих городах будут работать на ограниченное количество посетителей.

Ожидаем, что количество людей к вечеру будет гораздо больше, потому что люди пришли, рассказали своим знакомым, друзьям, семьям. Я думаю, к вечеру и завтра ажиотаж будет еще больше. Сейчас, в принципе, то, чего мы ожидали, и есть по количеству гостей,

– сказал Костин.

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Заметим, что и в Полтаве и Кременчуге клиенты могут сделать заказ в зале ресторана на кассе или через терминалы самообслуживания. Сначала в заведениях представили сокращенное меню, но оно будет постепенно расширяться.

Обратите внимание: вместе с только что восстановленными заведениями в Украине сейчас работают 87 ресторанов McDonald's.