16 травня у Полтаві та Кременчуці відкрили McDonald's. У регіоні мережа закладу не працювала від початку повномасштабної війни в Україні.

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У регіоні була велика кількість тривог: чому McDonald's довго ухвалював рішення

Менеджер закладу Владислав Космін розповів, що рішення про відновлення роботи ресторану ухвалювали, зважаючи на безпекову ситуацію.

Ми перебуваємо ближче до зони бойових дій, кількість повітряних тривог у Полтаві була дуже велика і тривала. Зараз ситуація трошки покращилася, це дало нам змогу відкритися,

– сказав він.

Зверніть увагу. Під час повітряної тривоги McDonald's закривається. Після відбою тривоги працівникам потрібно ще 30 хвилин, щоб запустити все обладнання й налагодити робочий процес. Заклад працюватиме із понеділка по неділю із 9:00 до 22:00. Надалі час роботи будуть збільшувати.

Менеджер також розповів, що майже половина працівників – нові. Частина працівників, які були у закладі до початку повномасштабного вторгнення, залишилася працювати. Проте дехто виїхав за кордон, дехто знайшов нову роботу і звільнився. Тож ресторан почав новий підбір персоналу за 2 місяці до того, як планували відкриття.

Біля ресторану вже від ранку купа бажаючих

На відкриття закладу в Полтаві на Європейській 173 прийшли багато людей. Так, їхня кількість не така велика, як було тоді, коли в країні відкривали роботу перші ресторани, проте варто зважити, що нині – робочий день.

Тому працівники закладу очікують, що до вечора кількість людей буде значно більшою. Наразі кількість гостей саме та, яку очікували. У випадку підвищеного попиту в перші дні роботи заклади в обох містах працюватимуть на обмежену кількість відвідувачів.

Очікуємо, що кількість людей до вечора буде набагато більша, бо люди прийшли, розповіли своїм знайомим, друзям, родинам. Я думаю, до вечора і завтра ажіотаж буде ще більший. Зараз, в принципі, те, на що ми очікували, і є по кількості гостей,

– сказав Костін.

У Полтаві запрацював McDonald's: фото Суспільне та з порталу "0532"

Зауважимо, що і в Полтаві, і в Кременчуці клієнти можуть зробити замовлення в залі ресторану на касі чи через термінали самообслуговування. Спершу у закладах представили скорочене меню, але воно поступово розширюватиметься.

Зверніть увагу: разом із щойно відновленими закладами в Україні нині працюють 87 ресторанів McDonald's.