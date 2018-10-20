Поздно ночью местный парламент проголосовал за изменения в конституцию. Теперь Македония изменит свое название на Северную Македонию. 80 депутатов из 120 проголосовали "за".

Предпосылкой к изменению названия страны стало блокирование Грецией интеграционных процессов Македонии.

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Требование соседей – изменить название Республики Македония на Северную Македонию. Ведь нынешнее название созвучно с греческим регионом.

Парламент Македонии прислушался к голосу македонского народа. Две трети высказались за конституционные изменения. Македония станет частью европейской семьи. Наше видение и наши мечты станут действительностью для граждан, – добавил премьер-министр Македонии Зоран Заев.

Напомним, недавно в Македонии состоялся референдум. 91% людей высказались за смену названия и европейскую- и североатлантическую интеграцию.

Зачем нужно переименование Македонии?Спор о названии "Македония" между Грецией и Республикой Македония длится уже более 20 лет. В Греции название Македония имеет историческая область на севере страны. 17 июня официальные Скопье и Афины подписали историческое соглашение об изменении названия бывшей югославской республики в Республику Северная Македония. Подписание соглашения должно было положить конец 27-летнему спору между двумя странами, однако после этого в странах вспыхнули массовые протесты. Именно затягивание с переименованием страны считается главной преградой на пути Македонии к вступлению в ЕС и НАТО.