Македония меняет название: появилась реакция ЕС и НАТО

Евросоюз и НАТО приветствовали решение македонского парламента, который одобрил начало процедуры переименования страны в Республику Северная Македония.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в своем Twitter, что от правительства и политических лидеров Македонии сейчас зависит завершение всех процедур по соглашению о переименовании и то, воспользуются ли они исторической возможностью сделать страну членом НАТО.

Читайте также: Македония: провальная победа или победный провал, или Снова рука Москвы

"Я приветствую голосование парламента в Скопье относительно рассматриваемых конституционных изменений", – написал Столтенберг.

I welcome the vote by parliament in #Skopje on the proposed constitutional changes. It's up to the government & political leaders to complete national procedures on the name agreement & seize this historic opportunity to bring the country into #NATO. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 19 октября 2018 г.

Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства ЕС Йоханнес Хан назвал голосование македонского парламента "великим днем для демократии в Скопье".

Я поздравляю всех тех, кто решил стать на дальнейший путь в ЕС. Ожидаю, что свободный выбор всех депутатов будут полностью уважать, особенно те, кто был этой ночью "по ту сторону баррикад"

– отметил политик.

A great day for #democracy in #Skopje ! I congratulate all those who decided to walk on along the #EU path. I expect that the free choice of all MPs is fully respected, especially of those who crossed the aisle tonight. We need statesmanship, not party-games. — Johannes Hahn (@JHahnEU) 19 октября 2018 г.

Вместе с тем, премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что принятие этого решения правительством Македонии открывает путь для реализации "исторического" соглашения между двумя странами.

Напомним, недавно в Македонии состоялся референдум. 91% людей высказались за смену названия и европейскую- и североатлантическую интеграцию.



Ночью 20 октября парламент Македонии проголосовал за изменения в конституцию – теперь страна изменит свое название на Северную Македонию.

Зачем нужно переименование Македонии?Спор относительно названия "Македония" между Грецией и Республикой Македония длится уже более 20 лет. В Греции название Македония носит историческая область на севере страны. 17 июня официальные Скопье и Афины подписали историческое соглашение об изменении названия бывшей югославской республики в Республику Северная Македония. Подписание соглашения должно положить конец 27-летнему спору между двумя странами, однако после этого в странах вспыхнули массовые протесты. Именно затягивание с переименованием страны считается главной преградой на пути Македонии к вступлению в ЕС и НАТО.