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      Македония меняет название: появилась реакция ЕС и НАТО

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      В НАТО и ЕС прокомментировали решение парламента Македонии об изменении названия страны
      В НАТО и ЕС прокомментировали решение парламента Македонии об изменении названия страны / Фото из открытых источников

      Евросоюз и НАТО приветствовали решение македонского парламента, который одобрил начало процедуры переименования страны в Республику Северная Македония.

      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в своем Twitter, что от правительства и политических лидеров Македонии сейчас зависит завершение всех процедур по соглашению о переименовании и то, воспользуются ли они исторической возможностью сделать страну членом НАТО.

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      "Я приветствую голосование парламента в Скопье относительно рассматриваемых конституционных изменений", – написал Столтенберг.

      Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства ЕС Йоханнес Хан назвал голосование македонского парламента "великим днем для демократии в Скопье".

      Я поздравляю всех тех, кто решил стать на дальнейший путь в ЕС. Ожидаю, что свободный выбор всех депутатов будут полностью уважать, особенно те, кто был этой ночью "по ту сторону баррикад"
      – отметил политик.

      Вместе с тем, премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что принятие этого решения правительством Македонии открывает путь для реализации "исторического" соглашения между двумя странами.

      Напомним, недавно в Македонии состоялся референдум. 91% людей высказались за смену названия и европейскую- и североатлантическую интеграцию.

      Ночью 20 октября парламент Македонии проголосовал за изменения в конституцию – теперь страна изменит свое название на Северную Македонию.

      Зачем нужно переименование Македонии?Спор относительно названия "Македония" между Грецией и Республикой Македония длится уже более 20 лет. В Греции название Македония носит историческая область на севере страны. 17 июня официальные Скопье и Афины подписали историческое соглашение об изменении названия бывшей югославской республики в Республику Северная Македония. Подписание соглашения должно положить конец 27-летнему спору между двумя странами, однако после этого в странах вспыхнули массовые протесты. Именно затягивание с переименованием страны считается главной преградой на пути Македонии к вступлению в ЕС и НАТО.

      Теги: Новости политики Евросоюз НАТО Македония Греция Йенс Столтенберг
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 20 октября
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