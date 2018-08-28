Маккейн видел Путина насквозь: воспоминания российского оппозиционера о сенаторе

Координатор общественного движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза написал некролог американскому сенатору Джону Маккейну, с которым российский активист был знаком лично.

Материал, посвященный памяти политика, был опубликован на The Washington Post. В нем Кара-Мурза вспоминает свои давние встречи с Маккейном и пророческие слова сенатора-республиканца про Россию и ее президента Владимира Путина.

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Автор публикации вспоминает, как на дебатах в Колумбии 15 февраля 2000 года кандидата в президенты США от Республиканской партии обсуждали Россию и ее только что назначенного лидера Владимира Путина. Многие западные политики уже поздравили энергичного чиновника, который свободно владел немецким. Джордж Буш-младший высказывался дипломатично, и Маккейн с ним не согласился.

Мы знаем, что он (Путин – "24") аппаратчик. Мы знаем, что он был сотрудником КГБ. Мы знаем, что он пришел к власти из-за жестоких военных действий в Чечне. Меня Путин очень беспокоит. Боюсь, что он может быть одним из тех, кто хочет, чтобы поезда ходили по расписанию,

– сказал тогда Маккейн.

Его замечания о поездах было исторической отсылкой к режиму Бенито Муссолини в Италии, и параллель окажется до страшного близкой, пишет журналист.



Через восемь лет на других президентских дебатах, на этот раз с Бараком Обамой, Маккейн вновь выступил с предостережением.



"Я заглянул в его глаза и увидел три буквы: К, Г, Б", – отметил сенатор и добавил, что Путин "постепенно подавил большинство свобод, соблюдение которых странами следовало бы ожидать, и он продемонстрировал агрессивное поведение в Грузии", вспоминает российский оппозиционер.



"Я уже говорил, следите за Украиной. Украина сейчас на примете у Владимира Путина", – предостерегал в 2008 году Маккейн.



Кара-Мурза рассказывает, что Маккейн знал и Бориса Немцова. Они встречались каждый раз, когда лидер российской оппозиции приезжал в Вашингтон. Автор статьи присутствовал на этих встречах. На одной из них, по воспоминаниям журналиста, Маккейн сказал Немцову, что боится за него и ему не следует возвращаться в Россию, на что Немцов ответил: "Это моя страна, я не откажусь от этой борьбы. У меня нет выбора". Этот разговор состоялся в январе 2014 го, а всего через год Немцов будет застрелен на мосту близ Кремля, отмечает Кара-Мурза.

Позиции Маккейна в отношении России следует особенно отдать должное. Российские СМИ сообщили о смерти сенатора как об уходе "непримиримого врага России". Ничто не может быть так далеко от истины. Он, безусловно, был врагом тех, кто превратил РФ в автократию (и полигон для воровства) внутри страны и в инструмент агрессии за рубежом,

– заключает автор некролога.

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Напомним, Джон Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года. Накануне его родные сообщили, что сенатор решил прекратить лечение от рака головного мозга. Маккейна похоронят в столице штата Мэриленд – городе Аннаполисе.