Сенатор Джон Маккейн завещал, чтобы гроб с его телом нес российский оппозиционер и критик Кремля Владимир Кара-Мурза младший.

Такая новость вызвала волну обсуждений в СМИ, ведь похоронная процессия будет происходить на глазах у всего мира.

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В Москве на такую ​​новость пока никак не отреагировали. Отметим, что Маккейн и российский оппозиционер знакомы с 2010 года. Они вместе инициировали проведение мероприятий, которые осуждают нарушения прав человека в России.

Сам Кара-Мурза младший на предложение Маккейна сразу согласился. И, мол, не видит здесь никакого политического подтекста.

Я согласился, конечно, и это будет честь, что вызывает глубокую печаль, которую кто-то только мог себе представить. Я считаю, что здесь нет ничего соприкасающегося с политикой. Это очень личное,

– сказал российский оппозиционер.

Напомним, Джон Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года. Накануне его родные сообщили, что сенатор решил прекратить лечение от рака головного мозга. Маккейна похоронят в столице штата Мэриленд – городе Аннаполисе.